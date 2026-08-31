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Правительство разрешило продажу на АЗС бензина пониженного эко класса - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство разрешило продажу на АЗС бензина пониженного эко класса
Правительство разрешило продажу на АЗС бензина пониженного эко класса - 31.08.2026, ПРАЙМ
Правительство разрешило продажу на АЗС бензина пониженного эко класса
Правительство России с 1 сентября разрешило продажу на АЗС бензина и дизтоплива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на | 31.08.2026, ПРАЙМ
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топливо
дизельное топливо
бензин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство России с 1 сентября разрешило продажу на АЗС бензина и дизтоплива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях, сообщило Минэнерго. "Правительством Российской Федерации принято постановление, разрешающее временную реализацию на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, именуемых также терминами Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года", - сообщило министерство. Как пояснили в Минэнерго, эта временная мера нужна, чтобы привести требования о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлива разных экологических классов. "Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях", - разъяснили в министерстве. АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого топлива, уточнили в Минэнерго. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик. "Постановление имеет временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия функционирования топливного рынка. Оно позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива. Долгосрочные подходы государственной политики в области соблюдения экологических требований к продуктам отечественной нефтепереработки сохраняются", - сказано в сообщении.
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топливо, дизельное топливо, бензин
топливо, дизельное топливо, Бензин
20:08 31.08.2026 (обновлено: 20:10 31.08.2026)
 
Правительство разрешило продажу на АЗС бензина пониженного эко класса

Правительство разрешило с 1 сентября продавать бензин и дизтопливо низкого эко класса

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство России с 1 сентября разрешило продажу на АЗС бензина и дизтоплива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях, сообщило Минэнерго.
"Правительством Российской Федерации принято постановление, разрешающее временную реализацию на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, именуемых также терминами Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года", - сообщило министерство.
Как пояснили в Минэнерго, эта временная мера нужна, чтобы привести требования о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлива разных экологических классов.
"Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях", - разъяснили в министерстве.
АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого топлива, уточнили в Минэнерго. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик.
"Постановление имеет временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия функционирования топливного рынка. Оно позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива. Долгосрочные подходы государственной политики в области соблюдения экологических требований к продуктам отечественной нефтепереработки сохраняются", - сказано в сообщении.
 
топливодизельное топливоБензин
 
 
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