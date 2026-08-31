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Назван самый подорожавший товар в мире в августе

Назван самый подорожавший товар в мире в августе - 31.08.2026, ПРАЙМ

Назван самый подорожавший товар в мире в августе

Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, а самым подешевевшим - гидроксид кобальта, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T21:38+0300

2026-08-31T21:38+0300

2026-08-31T21:44+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, а самым подешевевшим - гидроксид кобальта, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, сильнее всего в конце лета в мире подорожало какао - на 28,22% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров также заметно выросли цены на сахар - на 19,87% - и на пшеницу - на 17,11%. При этом лидерами снижения стоимости среди продуктов питания стали апельсиновый сок (на 6,42%), кофе (на 3,97%) и чай (на 3,94%). Среди промышленных товаров и металлов заметнее всего выросла стоимость битума на китайской бирже - на 21,25%, а также серебра - на 15,96%. В этой категории оказался и самый подешевевший по итогам августа товар - гидроксид кобальта (на 16,75%). Самым подорожавшим топливно-энергетическим товаром стал метанол на китайском рынке - за месяц его стоимость выросла на 21,36%. Также заметно прибавил в стоимости газ в Европе - на 21,12% - и уголь на американском рынке - на 19,21%. Заметнее же всего подешевела нефть марки Urals - на 8,67%.

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бизнес, мировая экономика, европа