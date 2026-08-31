Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/tovarooborot-872821244.html
Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16%
Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16%
Товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года вырос почти на 16% в годовом выражении, составив 38,35 миллиарда долларов, сообщает торгпредство России | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:39+0300
2026-08-31T13:42+0300
россия
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872821244.jpg?1788172938
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года вырос почти на 16% в годовом выражении, составив 38,35 миллиарда долларов, сообщает торгпредство России в Индии. "Данные индийской статистики за I полугодие 2026 года свидетельствуют о заметном ускорении российско-индийской торговли. По итогам января-июня положительная динамика зафиксирована как по российскому экспорту, так и по поставкам товаров из Индии. Товарооборот между Россией и Индией составил 38,35 миллиарда долларов, увеличившись на 15,89% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщает ведомство. Российский экспорт достиг 35,98 миллиарда долларов (+16,33%), импорт из Индии – 2,37 миллиарда долларов (+9,55%). Особенно высокие темпы роста отмечены в июне: двусторонний товарооборот достиг 9,22 миллиарда долларов, увеличившись на 82,35% в годовом выражении. Российский экспорт за месяц вырос на 84,79% – до 8,76 миллиарда долларов, импорт из Индии – на 45,73%, до 460,3 миллиона долларов. Основу российского экспорта по-прежнему формируют энергоносители (нефть, уголь, нефтепродукты), а также растительные масла и минеральные удобрения. При этом число активных товарных позиций российского экспорта увеличилось на 5,4% – с 615 до 648. В структуре поставок из Индии ведущие позиции занимают фармацевтическая продукция, химические материалы, вычислительная техника, морепродукты, оборудование связи и продовольственные товары. Одновременно количество активных товарных позиций сократилось на 8,7%, что указывает на некоторую концентрацию поставок вокруг наиболее востребованных категорий. По оценке торгпредства, текущая динамика подтверждает укрепление двусторонних торговых связей, однако структура товарооборота сохраняет выраженную асимметрию и высокую зависимость от поставок энергоносителей. Перспективными направлениями дальнейшего развития остаются расширение несырьевого российского экспорта, увеличение взаимных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие промышленной кооперации.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия
РОССИЯ, ИНДИЯ
13:39 31.08.2026 (обновлено: 13:42 31.08.2026)
 
Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16%

Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос почти на 16%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года вырос почти на 16% в годовом выражении, составив 38,35 миллиарда долларов, сообщает торгпредство России в Индии.
"Данные индийской статистики за I полугодие 2026 года свидетельствуют о заметном ускорении российско-индийской торговли. По итогам января-июня положительная динамика зафиксирована как по российскому экспорту, так и по поставкам товаров из Индии. Товарооборот между Россией и Индией составил 38,35 миллиарда долларов, увеличившись на 15,89% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщает ведомство.
Российский экспорт достиг 35,98 миллиарда долларов (+16,33%), импорт из Индии – 2,37 миллиарда долларов (+9,55%).
Особенно высокие темпы роста отмечены в июне: двусторонний товарооборот достиг 9,22 миллиарда долларов, увеличившись на 82,35% в годовом выражении. Российский экспорт за месяц вырос на 84,79% – до 8,76 миллиарда долларов, импорт из Индии – на 45,73%, до 460,3 миллиона долларов.
Основу российского экспорта по-прежнему формируют энергоносители (нефть, уголь, нефтепродукты), а также растительные масла и минеральные удобрения. При этом число активных товарных позиций российского экспорта увеличилось на 5,4% – с 615 до 648.
В структуре поставок из Индии ведущие позиции занимают фармацевтическая продукция, химические материалы, вычислительная техника, морепродукты, оборудование связи и продовольственные товары. Одновременно количество активных товарных позиций сократилось на 8,7%, что указывает на некоторую концентрацию поставок вокруг наиболее востребованных категорий.
По оценке торгпредства, текущая динамика подтверждает укрепление двусторонних торговых связей, однако структура товарооборота сохраняет выраженную асимметрию и высокую зависимость от поставок энергоносителей. Перспективными направлениями дальнейшего развития остаются расширение несырьевого российского экспорта, увеличение взаимных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие промышленной кооперации.
 
РОССИЯИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала