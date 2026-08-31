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Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16%

Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индии за полгода вырос почти на 16%

Товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года вырос почти на 16% в годовом выражении, составив 38,35 миллиарда долларов, сообщает торгпредство России | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:39+0300

2026-08-31T13:39+0300

2026-08-31T13:42+0300

россия

индия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года вырос почти на 16% в годовом выражении, составив 38,35 миллиарда долларов, сообщает торгпредство России в Индии. "Данные индийской статистики за I полугодие 2026 года свидетельствуют о заметном ускорении российско-индийской торговли. По итогам января-июня положительная динамика зафиксирована как по российскому экспорту, так и по поставкам товаров из Индии. Товарооборот между Россией и Индией составил 38,35 миллиарда долларов, увеличившись на 15,89% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщает ведомство. Российский экспорт достиг 35,98 миллиарда долларов (+16,33%), импорт из Индии – 2,37 миллиарда долларов (+9,55%). Особенно высокие темпы роста отмечены в июне: двусторонний товарооборот достиг 9,22 миллиарда долларов, увеличившись на 82,35% в годовом выражении. Российский экспорт за месяц вырос на 84,79% – до 8,76 миллиарда долларов, импорт из Индии – на 45,73%, до 460,3 миллиона долларов. Основу российского экспорта по-прежнему формируют энергоносители (нефть, уголь, нефтепродукты), а также растительные масла и минеральные удобрения. При этом число активных товарных позиций российского экспорта увеличилось на 5,4% – с 615 до 648. В структуре поставок из Индии ведущие позиции занимают фармацевтическая продукция, химические материалы, вычислительная техника, морепродукты, оборудование связи и продовольственные товары. Одновременно количество активных товарных позиций сократилось на 8,7%, что указывает на некоторую концентрацию поставок вокруг наиболее востребованных категорий. По оценке торгпредства, текущая динамика подтверждает укрепление двусторонних торговых связей, однако структура товарооборота сохраняет выраженную асимметрию и высокую зависимость от поставок энергоносителей. Перспективными направлениями дальнейшего развития остаются расширение несырьевого российского экспорта, увеличение взаимных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие промышленной кооперации.

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