https://1prime.ru/20260831/tovary-872815258.html

В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ

В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ

В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ

Товары начали исчезать с полок некоторых магазинов в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание Insider.ua. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:52+0300

2026-08-31T11:52+0300

2026-08-31T11:53+0300

бизнес

финансы

украина

киев

metro

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872815258.jpg?1788166428

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Товары начали исчезать с полок некоторых магазинов в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание Insider.ua. "Продукты и другие товары начали исчезать с полок гипермаркета METRO в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Insider.ua На опубликованных изданием фотографиях – полупустые полки с бытовой химией, крупами, кормом для животных в одном из магазинов города. Ранее украинский телеканал "Киев 24" сообщил, что хлеба, полуфабрикатов, яблок и картофеля не хватает на прилавках в отдельных магазинах Киева, некоторые торговые точки ограничили количество отпускаемых в одни руки товаров. Украинское издание Страна.ua", ссылаясь на источник среди поставщиков, сообщило, что дефицит продуктов в украинских торговых сетях будет только нарастать.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, украина, киев, metro