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В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ
В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ
Товары начали исчезать с полок некоторых магазинов в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание Insider.ua. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T11:52+0300
2026-08-31T11:53+0300
бизнес
финансы
украина
киев
metro
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Товары начали исчезать с полок некоторых магазинов в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание Insider.ua. "Продукты и другие товары начали исчезать с полок гипермаркета METRO в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Insider.ua На опубликованных изданием фотографиях – полупустые полки с бытовой химией, крупами, кормом для животных в одном из магазинов города. Ранее украинский телеканал "Киев 24" сообщил, что хлеба, полуфабрикатов, яблок и картофеля не хватает на прилавках в отдельных магазинах Киева, некоторые торговые точки ограничили количество отпускаемых в одни руки товаров. Украинское издание Страна.ua", ссылаясь на источник среди поставщиков, сообщило, что дефицит продуктов в украинских торговых сетях будет только нарастать.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, финансы, украина, киев, metro
Бизнес, Финансы, УКРАИНА, Киев, Metro
11:52 31.08.2026 (обновлено: 11:53 31.08.2026)
 
В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары, пишут СМИ

Insider.ua: товары начали исчезать с полок ряда магазинов в Кривом Роге на Украине

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Товары начали исчезать с полок некоторых магазинов в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщило украинское издание Insider.ua.
"Продукты и другие товары начали исчезать с полок гипермаркета METRO в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Insider.ua
На опубликованных изданием фотографиях – полупустые полки с бытовой химией, крупами, кормом для животных в одном из магазинов города.
Ранее украинский телеканал "Киев 24" сообщил, что хлеба, полуфабрикатов, яблок и картофеля не хватает на прилавках в отдельных магазинах Киева, некоторые торговые точки ограничили количество отпускаемых в одни руки товаров. Украинское издание Страна.ua", ссылаясь на источник среди поставщиков, сообщило, что дефицит продуктов в украинских торговых сетях будет только нарастать.
 
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