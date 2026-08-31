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Toyota и Honda могут закрыть часть производственных линий в Канаде

Toyota и Honda могут закрыть часть производственных линий в Канаде - 31.08.2026, ПРАЙМ

Toyota и Honda могут закрыть часть производственных линий в Канаде

Toyota и Honda могут закрыть часть производственных линий в Канаде, если предложенная президентом США Дональдом Трампом пошлина на импорт канадских автомобилей... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:33+0300

2026-08-31T14:33+0300

2026-08-31T14:33+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Toyota и Honda могут закрыть часть производственных линий в Канаде, если предложенная президентом США Дональдом Трампом пошлина на импорт канадских автомобилей вступит в силу 1 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитические данные. На прошлой неделе Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября. "Президент США Дональд Трамп нацелился на Оттаву с предложением ввести 50-процентную пошлину на импорт канадских автомобилей, но в итоге расплатиться за это могут японские компании Toyota и Honda... Возможно им придется закрыть некоторые производственные линии, если пошлины вступят в силу 1 января, как предлагается", - передает агентство. На Toyota и Honda приходится более трех четвертей всех автомобилей, выпускаемых в Канаде, отмечает издание. По данным аналитиков Barclays, в прошлом году на машины канадского производства приходилось почти четверть продаж Honda и 17% продаж Toyota в США - больше, чем у других крупных автопроизводителей. Канадский автопром выпускает около 1,2 миллиона машин в год и косвенно обеспечивает порядка 427 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. В частности, Toyota поставляет из Канады в США RAV4, а Honda - CR-V. Обе модели входят в число наиболее продаваемых внедорожников на американском рынке. Аналитики издания считают, что введение новых пошлин усилит давление на японских производителей на фоне растущей конкуренции с дешевыми китайскими электромобилями на рынках Юго-Восточной Азии, Европе и Латинской Америке. В прошлом финансовом году американские пошлины уже обошлись Toyota примерно в 1,4 триллиона иен (примерно 8,8 миллиарда долларов). Toyota тем временем планирует инвестировать до 10 миллиардов долларов за пять лет в расширение производства в США, включая строительство завода в Техасе стоимостью 3,6 миллиарда долларов, передает агентство. Honda, в свою очередь, допускает отказ от строительства восьмого сборочного предприятия в Северной Америке на фоне неопределенности вокруг трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Если повышение пошлин вступит в силу, Toyota и Honda могут попытаться перенаправить произведенные в Канаде автомобили на другие рынки и компенсировать поставки в США за счет других предприятий, предполагают эксперты. Однако заводы за пределами Канады могут уже работать на пределе мощности, а предназначенные для США автомобили адаптированы к требованиям местного рынка, отмечают аналитики Рейтер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, сша, канада, европа, дональд трамп, марк карни, toyota, honda, barclays, toyota camry