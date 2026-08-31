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ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок - 31.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок
ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок - 31.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок
Высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высокого уровня ставок в экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:15+0300
2026-08-31T14:15+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высокого уровня ставок в экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "Если инфляционные ожидания остаются высокими, это означает, что решения экономических агентов о сбережениях, кредитовании и расходах принимаются с учетом более высокого предполагаемого роста цен и при прочих равных требуют поддержания более высокого уровня ставок в экономике", - говорится там. Регулятор отмечает, что дальнейшая динамика всей совокупности инфляционных ожиданий будет находиться под пристальным вниманием Банка России в контексте оценки проинфляционных рисков. Инфляционные ожидания россиян в августе заметно снизились - до 13,7% после роста до 14,7% в июле, сообщалось в опросе "Инфом" по заказу Банка России.
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40
192
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
14:15 31.08.2026
 
ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок

ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высокого уровня ставок в экономике

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высокого уровня ставок в экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ.
"Если инфляционные ожидания остаются высокими, это означает, что решения экономических агентов о сбережениях, кредитовании и расходах принимаются с учетом более высокого предполагаемого роста цен и при прочих равных требуют поддержания более высокого уровня ставок в экономике", - говорится там.
Регулятор отмечает, что дальнейшая динамика всей совокупности инфляционных ожиданий будет находиться под пристальным вниманием Банка России в контексте оценки проинфляционных рисков.
Инфляционные ожидания россиян в августе заметно снизились - до 13,7% после роста до 14,7% в июле, сообщалось в опросе "Инфом" по заказу Банка России.
 
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