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ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок

ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок - 31.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ: высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высоких ставок

Высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высокого уровня ставок в экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:15+0300

2026-08-31T14:15+0300

2026-08-31T14:15+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Высокий уровень инфляционных ожиданий требует более высокого уровня ставок в экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "Если инфляционные ожидания остаются высокими, это означает, что решения экономических агентов о сбережениях, кредитовании и расходах принимаются с учетом более высокого предполагаемого роста цен и при прочих равных требуют поддержания более высокого уровня ставок в экономике", - говорится там. Регулятор отмечает, что дальнейшая динамика всей совокупности инфляционных ожиданий будет находиться под пристальным вниманием Банка России в контексте оценки проинфляционных рисков. Инфляционные ожидания россиян в августе заметно снизились - до 13,7% после роста до 14,7% в июле, сообщалось в опросе "Инфом" по заказу Банка России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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