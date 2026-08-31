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ЦБ объяснил рост наличных денег в обращении - 31.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ объяснил рост наличных денег в обращении
ЦБ объяснил рост наличных денег в обращении - 31.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ объяснил рост наличных денег в обращении
Рост наличных денег в обращении связан со снижением ставок по депозитам, а также с желанием граждан иметь под рукой средства на случай перебоев с безналичной... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:27+0300
2026-08-31T14:27+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рост наличных денег в обращении связан со снижением ставок по депозитам, а также с желанием граждан иметь под рукой средства на случай перебоев с безналичной оплатой, объяснили в Банке России. "Рост наличных денег в обращении в первом полугодии 2026 года сложился выше значений аналогичных периодов 2024-2025 годов. Такая динамика связана в том числе со снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами", - говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. Спрос на ликвидность в 2026 году постепенно увеличивался, сообщает ЦБ. Это было вызвано несколькими факторами: самым значимым в 2026 году был рост объема наличных денег в обращении. Коммерческие банки обменивают средства со своих корсчетов в Банке России на наличные деньги и предоставляют их населению и бизнесу. В результате такого обмена при прочих равных банкам нужно привлекать больше ликвидности у ЦБ, поясняет регулятор. Рост объема наличных денег – это естественный процесс, подчеркнули там. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе, отмечается в документе. "Сейчас доля наличных денег в составе денежной массы – около 15%, тогда как еще 5 лет назад она была около 20%. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение", - подытожили в Банке России.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
14:27 31.08.2026
 
ЦБ объяснил рост наличных денег в обращении

ЦБ: рост наличных денег в обращении связан со снижением ставок по депозитам

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рост наличных денег в обращении связан со снижением ставок по депозитам, а также с желанием граждан иметь под рукой средства на случай перебоев с безналичной оплатой, объяснили в Банке России.
"Рост наличных денег в обращении в первом полугодии 2026 года сложился выше значений аналогичных периодов 2024-2025 годов. Такая динамика связана в том числе со снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами", - говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ.
Спрос на ликвидность в 2026 году постепенно увеличивался, сообщает ЦБ. Это было вызвано несколькими факторами: самым значимым в 2026 году был рост объема наличных денег в обращении. Коммерческие банки обменивают средства со своих корсчетов в Банке России на наличные деньги и предоставляют их населению и бизнесу.
В результате такого обмена при прочих равных банкам нужно привлекать больше ликвидности у ЦБ, поясняет регулятор.
Рост объема наличных денег – это естественный процесс, подчеркнули там. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе, отмечается в документе.
"Сейчас доля наличных денег в составе денежной массы – около 15%, тогда как еще 5 лет назад она была около 20%. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение", - подытожили в Банке России.
 
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