https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872825363.html

Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса

Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса - 31.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса

Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:45+0300

2026-08-31T14:45+0300

2026-08-31T14:45+0300

финансы

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "В сценарии "Рисковый" в качестве модельной предпосылки заложено развитие мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, в условиях накопленных дисбалансов на финансовых рынках развитых стран", - говорится в документе. "Одним из факторов, способных спровоцировать развитие кризисных явлений в данном сценарии, может стать резкая переоценка активов технологических компаний на фоне завышенных ожиданий относительно экономических эффектов от развития искусственного интеллекта. Мировой спрос в сценарии "Рисковый" резко сократится, цены на нефть снизятся", - уточняется там. При этом вероятность реализации сценария "Рисковый" остается низкой, уточняет регулятор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии