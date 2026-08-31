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Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса
Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса - 31.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса
Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:45+0300
2026-08-31T14:45+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "В сценарии "Рисковый" в качестве модельной предпосылки заложено развитие мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, в условиях накопленных дисбалансов на финансовых рынках развитых стран", - говорится в документе. "Одним из факторов, способных спровоцировать развитие кризисных явлений в данном сценарии, может стать резкая переоценка активов технологических компаний на фоне завышенных ожиданий относительно экономических эффектов от развития искусственного интеллекта. Мировой спрос в сценарии "Рисковый" резко сократится, цены на нефть снизятся", - уточняется там. При этом вероятность реализации сценария "Рисковый" остается низкой, уточняет регулятор.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
14:45 31.08.2026
 
Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса

ЦБ предложил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ.
"В сценарии "Рисковый" в качестве модельной предпосылки заложено развитие мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, в условиях накопленных дисбалансов на финансовых рынках развитых стран", - говорится в документе.
"Одним из факторов, способных спровоцировать развитие кризисных явлений в данном сценарии, может стать резкая переоценка активов технологических компаний на фоне завышенных ожиданий относительно экономических эффектов от развития искусственного интеллекта. Мировой спрос в сценарии "Рисковый" резко сократится, цены на нефть снизятся", - уточняется там.
При этом вероятность реализации сценария "Рисковый" остается низкой, уточняет регулятор.
 
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