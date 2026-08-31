https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872825363.html
Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса
Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса - 31.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса
Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:45+0300
2026-08-31T14:45+0300
2026-08-31T14:45+0300
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "В сценарии "Рисковый" в качестве модельной предпосылки заложено развитие мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, в условиях накопленных дисбалансов на финансовых рынках развитых стран", - говорится в документе. "Одним из факторов, способных спровоцировать развитие кризисных явлений в данном сценарии, может стать резкая переоценка активов технологических компаний на фоне завышенных ожиданий относительно экономических эффектов от развития искусственного интеллекта. Мировой спрос в сценарии "Рисковый" резко сократится, цены на нефть снизятся", - уточняется там. При этом вероятность реализации сценария "Рисковый" остается низкой, уточняет регулятор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Центробанк допустил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбаланса
ЦБ предложил рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России описал рисковый сценарий развития экономики на фоне дисбалансов на финрынках развитых стран, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ.
"В сценарии "Рисковый" в качестве модельной предпосылки заложено развитие мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, в условиях накопленных дисбалансов на финансовых рынках развитых стран", - говорится в документе.
"Одним из факторов, способных спровоцировать развитие кризисных явлений в данном сценарии, может стать резкая переоценка активов технологических компаний на фоне завышенных ожиданий относительно экономических эффектов от развития искусственного интеллекта. Мировой спрос в сценарии "Рисковый" резко сократится, цены на нефть снизятся", - уточняется там.
При этом вероятность реализации сценария "Рисковый" остается низкой, уточняет регулятор.