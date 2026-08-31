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Центробанк ожидает увеличение объема наличных денег в обращении

Центробанк ожидает увеличение объема наличных денег в обращении - 31.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк ожидает увеличение объема наличных денег в обращении

Банк России ожидает постепенное увеличение объема наличных денег в обращении в 2026-2029 годах, сообщается в материалах регулятора. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:50+0300

2026-08-31T14:50+0300

2026-08-31T14:50+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает постепенное увеличение объема наличных денег в обращении в 2026-2029 годах, сообщается в материалах регулятора. "В 2026 году и на трехлетнем горизонте ожидается рост потребности банков в привлечении ликвидности на аукционах Банка России. В среднем за декабрьский ПУ 2026 года на своих аукционах Банк России предоставит банкам от 8 триллионов до 9,2 триллиона рублей", - сказано в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "В 2026-2029 годах ожидается постепенное увеличение объема наличных денег в обращении. При этом их доля в денежной массе будет снижаться", - отмечает ЦБ. Бюджетные операции будут в целом нейтральны для баланса ликвидности. Однако полугодовой лаг в зеркалировании Банком России операций Минфина России по инвестированию средств ФНБ приведет к небольшому росту потребности банков в ликвидности в 2026 году. Это связано с тем, что запланированный Минфином России объем инвестиций средств ФНБ в 2026 году меньше, чем в прошлом году, поясняет ЦБ. "Поэтому он не будет полностью покрывать сумму операций зеркалирования таких же инвестиций за предыдущие полугодия (за второе полугодие 2025 года и первое полугодие 2026 года). При этом влияние этого фактора ограничено во времени, поскольку Банк России зеркалирует все операции Минфина России со средствами ФНБ", - также поясняет регулятор. Кроме того, Федеральное казначейство оперативно размещает свободные остатки бюджетных средств обратно в банки. Поэтому эти операции в целом остаются нейтральными для долгосрочной траектории баланса ликвидности банковского сектора, отмечается в документе.

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финансы, россия, банк россии, минфин, фнб