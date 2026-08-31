https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872831949.html

Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года

Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года - 31.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года

Банк России рассчитывает, что перейдет к новому режиму действия ключевой ставки с понедельника на среду в 2027 году, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:31+0300

2026-08-31T16:31+0300

2026-08-31T16:31+0300

финансы

россия

алексей заботкин

банк россии

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что перейдет к новому режиму действия ключевой ставки с понедельника на среду в 2027 году, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Ранее Банк России сообщил, что перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду. "По поводу синхронизации вступления в силу решения по ставке с началом периода усреднения. Это точно не приведет к никаким дополнительным искажениям", - сказал Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. "Требуется определенная доработка системы у нас и у банков для того, чтобы это вступило в силу. Но рассчитываем, что ... скорее в начале, нежели в середине 2027 года мы сможем на этот новый режим переключиться", - добавил зампред. По его словам, в конечном счете, это снизит масштабы колебания ставок денежного рынка.

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финансы, россия, алексей заботкин, банк россии