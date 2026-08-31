Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872831949.html
Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года
Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года
Банк России рассчитывает, что перейдет к новому режиму действия ключевой ставки с понедельника на среду в 2027 году, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:31+0300
2026-08-31T16:31+0300
финансы
россия
алексей заботкин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872831949.jpg?1788183094
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что перейдет к новому режиму действия ключевой ставки с понедельника на среду в 2027 году, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин. Ранее Банк России сообщил, что перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду. "По поводу синхронизации вступления в силу решения по ставке с началом периода усреднения. Это точно не приведет к никаким дополнительным искажениям", - сказал Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. "Требуется определенная доработка системы у нас и у банков для того, чтобы это вступило в силу. Но рассчитываем, что ... скорее в начале, нежели в середине 2027 года мы сможем на этот новый режим переключиться", - добавил зампред. По его словам, в конечном счете, это снизит масштабы колебания ставок денежного рынка.
https://1prime.ru/20260831/tsentrobank-872825181.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, алексей заботкин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России
16:31 31.08.2026
 
Центробанк перенесёт начало действия ставки на среду с 2027 года

ЦБ рассчитывает, что перейдет к новому режиму действия ставки с понедельника на среду

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что перейдет к новому режиму действия ключевой ставки с понедельника на среду в 2027 году, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин.
Ранее Банк России сообщил, что перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду.
"По поводу синхронизации вступления в силу решения по ставке с началом периода усреднения. Это точно не приведет к никаким дополнительным искажениям", - сказал Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов.
"Требуется определенная доработка системы у нас и у банков для того, чтобы это вступило в силу. Но рассчитываем, что ... скорее в начале, нежели в середине 2027 года мы сможем на этот новый режим переключиться", - добавил зампред.
По его словам, в конечном счете, это снизит масштабы колебания ставок денежного рынка.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду
14:43
 
ФинансыРОССИЯАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала