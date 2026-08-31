https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872832195.html

Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года

Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года - 31.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года

Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:34+0300

2026-08-31T16:34+0300

2026-08-31T16:34+0300

рынок

финансы

россия

алексей заботкин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872832195.jpg?1788183259

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. Он напомнил, что дискуссия о расширении состава публикуемых в прогнозе показателей была проведена в довольно-таки развернутом формате в ходе обзора денежно-кредитной политики, который ЦБ завершил в 2023 году. По итогам этого обсуждения было принято решение не добавлять ни курс, ни другие показатели в публикуемый прогноз. "Сейчас мы в начале этого года объявили о начале следующего цикла обзора, который завершится в 2028 году. Наверное, следующая точка принятия решений на этот счет - это 2028 год. На текущий момент этой дискуссии нет. Мы ждем результатов обзора", - добавил он. В июле директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган допустил возможность публикации прогнозного курса рубля в будущем. А Заботкин летом 2023 года говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если это не будет создавать неправильных сигналов для рынка. Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, алексей заботкин, банк россии