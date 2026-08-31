Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872832195.html
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года
Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:34+0300
2026-08-31T16:34+0300
рынок
финансы
россия
алексей заботкин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872832195.jpg?1788183259
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. Он напомнил, что дискуссия о расширении состава публикуемых в прогнозе показателей была проведена в довольно-таки развернутом формате в ходе обзора денежно-кредитной политики, который ЦБ завершил в 2023 году. По итогам этого обсуждения было принято решение не добавлять ни курс, ни другие показатели в публикуемый прогноз. "Сейчас мы в начале этого года объявили о начале следующего цикла обзора, который завершится в 2028 году. Наверное, следующая точка принятия решений на этот счет - это 2028 год. На текущий момент этой дискуссии нет. Мы ждем результатов обзора", - добавил он. В июле директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган допустил возможность публикации прогнозного курса рубля в будущем. А Заботкин летом 2023 года говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если это не будет создавать неправильных сигналов для рынка. Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, алексей заботкин, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России
16:34 31.08.2026
 
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года

Зампред ЦБ Заботкин: ЦБ пока не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов.
Он напомнил, что дискуссия о расширении состава публикуемых в прогнозе показателей была проведена в довольно-таки развернутом формате в ходе обзора денежно-кредитной политики, который ЦБ завершил в 2023 году. По итогам этого обсуждения было принято решение не добавлять ни курс, ни другие показатели в публикуемый прогноз.
"Сейчас мы в начале этого года объявили о начале следующего цикла обзора, который завершится в 2028 году. Наверное, следующая точка принятия решений на этот счет - это 2028 год. На текущий момент этой дискуссии нет. Мы ждем результатов обзора", - добавил он.
В июле директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган допустил возможность публикации прогнозного курса рубля в будущем.
А Заботкин летом 2023 года говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если это не будет создавать неправильных сигналов для рынка.
Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.
 
РынокФинансыРОССИЯАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала