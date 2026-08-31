https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872832195.html
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года
Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:34+0300
2026-08-31T16:34+0300
2026-08-31T16:34+0300
рынок
финансы
россия
алексей заботкин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872832195.jpg?1788183259
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. Он напомнил, что дискуссия о расширении состава публикуемых в прогнозе показателей была проведена в довольно-таки развернутом формате в ходе обзора денежно-кредитной политики, который ЦБ завершил в 2023 году. По итогам этого обсуждения было принято решение не добавлять ни курс, ни другие показатели в публикуемый прогноз. "Сейчас мы в начале этого года объявили о начале следующего цикла обзора, который завершится в 2028 году. Наверное, следующая точка принятия решений на этот счет - это 2028 год. На текущий момент этой дискуссии нет. Мы ждем результатов обзора", - добавил он. В июле директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган допустил возможность публикации прогнозного курса рубля в будущем. А Заботкин летом 2023 года говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если это не будет создавать неправильных сигналов для рынка. Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, алексей заботкин, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России
Центробанк не будет публиковать прогнозный курс рубля до 2028 года
Зампред ЦБ Заботкин: ЦБ пока не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов.
Он напомнил, что дискуссия о расширении состава публикуемых в прогнозе показателей была проведена в довольно-таки развернутом формате в ходе обзора денежно-кредитной политики, который ЦБ завершил в 2023 году. По итогам этого обсуждения было принято решение не добавлять ни курс, ни другие показатели в публикуемый прогноз.
"Сейчас мы в начале этого года объявили о начале следующего цикла обзора, который завершится в 2028 году. Наверное, следующая точка принятия решений на этот счет - это 2028 год. На текущий момент этой дискуссии нет. Мы ждем результатов обзора", - добавил он.
В июле директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган допустил возможность публикации прогнозного курса рубля в будущем.
А Заботкин
летом 2023 года говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если это не будет создавать неправильных сигналов для рынка.
Сейчас Банк России
публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.