https://1prime.ru/20260831/tsentrobank-872825181.html
Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду
Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду - 31.08.2026, ПРАЙМ
Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду
Банк России перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду, говорится в проекте основных направлений единой государственной... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:43+0300
2026-08-31T14:43+0300
2026-08-31T14:43+0300
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "Изменится и порядок применения ставок по операциям Банка России: заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по‑прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ (периодов усреднения обязательных резервов – ред.)", – говорится в материалах. Отмечается, что для снижения волатильности ставок денежного рынка ЦБ планирует сблизить график периодов усреднения обязательных резервов с графиком заседаний совета директоров по ключевой ставке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду
ЦБ перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ.
"Изменится и порядок применения ставок по операциям Банка России: заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по‑прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ (периодов усреднения обязательных резервов – ред.)", – говорится в материалах.
Отмечается, что для снижения волатильности ставок денежного рынка ЦБ планирует сблизить график периодов усреднения обязательных резервов с графиком заседаний совета директоров по ключевой ставке.