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Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду

Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду - 31.08.2026, ПРАЙМ

Банк России изменит дату вступления в силу ключевой ставки на среду

Банк России перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду, говорится в проекте основных направлений единой государственной... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:43+0300

2026-08-31T14:43+0300

2026-08-31T14:43+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России перенесет начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "Изменится и порядок применения ставок по операциям Банка России: заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по‑прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ (периодов усреднения обязательных резервов – ред.)", – говорится в материалах. Отмечается, что для снижения волатильности ставок денежного рынка ЦБ планирует сблизить график периодов усреднения обязательных резервов с графиком заседаний совета директоров по ключевой ставке.

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финансы, россия, банк россии