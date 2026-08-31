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Банк России объяснил рост доли наличных в обращении

Банк России объяснил рост доли наличных в обращении - 31.08.2026, ПРАЙМ

Банк России объяснил рост доли наличных в обращении

Рост доли наличных в обращении в России в 2026 году отчасти является "компенсацией" за 2024-2025 годы, когда она увеличивалась необычно медленно - сильно... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:26+0300

2026-08-31T16:26+0300

2026-08-31T16:26+0300

финансы

россия

алексей заботкин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рост доли наличных в обращении в России в 2026 году отчасти является "компенсацией" за 2024-2025 годы, когда она увеличивалась необычно медленно - сильно медленнее, чем общая денежная масса, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Рост наличных в обращении - это в принципе естественный процесс. И в этом году он происходит несколько более высоким темпом, чем это происходило в предыдущие два года. Отчасти потому что в предыдущие два года наличные росли очень медленно. Они росли гораздо медленнее, чем общая денежная масса", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. "Часть прироста наличных, который мы наблюдаем в этом году, - это, по сути дела, компенсация того... необычно медленного темпа роста наличных, который был в 2024-2025 году", - добавил зампред. По его словам, темпы роста были медленными во многом из-за высокого уровня депозитных ставок. Он отметил, что по мере того, как номинальные депозитные ставки снижаются, динамика доли наличных в обращении в большей степени соответствует своим историческим тенденциям. "То есть часть истории этого года - это просто догоняющий рост, который в счет того, что наличные недоприросли в 2024-2025 году. В 2027 году, наверное, этой компоненты уже не будет", - добавил Заботкин.

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финансы, россия, алексей заботкин