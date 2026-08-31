https://1prime.ru/20260831/tsentrobank-872831505.html
Банк России объяснил рост доли наличных в обращении
Банк России объяснил рост доли наличных в обращении - 31.08.2026, ПРАЙМ
Банк России объяснил рост доли наличных в обращении
Рост доли наличных в обращении в России в 2026 году отчасти является "компенсацией" за 2024-2025 годы, когда она увеличивалась необычно медленно - сильно... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:26+0300
2026-08-31T16:26+0300
2026-08-31T16:26+0300
финансы
россия
алексей заботкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865120606_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_444f99108d40b50eec240eb5d5f01621.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рост доли наличных в обращении в России в 2026 году отчасти является "компенсацией" за 2024-2025 годы, когда она увеличивалась необычно медленно - сильно медленнее, чем общая денежная масса, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Рост наличных в обращении - это в принципе естественный процесс. И в этом году он происходит несколько более высоким темпом, чем это происходило в предыдущие два года. Отчасти потому что в предыдущие два года наличные росли очень медленно. Они росли гораздо медленнее, чем общая денежная масса", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. "Часть прироста наличных, который мы наблюдаем в этом году, - это, по сути дела, компенсация того... необычно медленного темпа роста наличных, который был в 2024-2025 году", - добавил зампред. По его словам, темпы роста были медленными во многом из-за высокого уровня депозитных ставок. Он отметил, что по мере того, как номинальные депозитные ставки снижаются, динамика доли наличных в обращении в большей степени соответствует своим историческим тенденциям. "То есть часть истории этого года - это просто догоняющий рост, который в счет того, что наличные недоприросли в 2024-2025 году. В 2027 году, наверное, этой компоненты уже не будет", - добавил Заботкин.
https://1prime.ru/20260831/tsentrobank--872826031.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865120606_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5fe3e6129d1f6a83528567f6da424ebd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, алексей заботкин
Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин
Банк России объяснил рост доли наличных в обращении
Зампред ЦБ Заботкин назвал рост доли наличных в обращении компенсацией за 2024-2025 годы
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рост доли наличных в обращении в России в 2026 году отчасти является "компенсацией" за 2024-2025 годы, когда она увеличивалась необычно медленно - сильно медленнее, чем общая денежная масса, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Рост наличных в обращении - это в принципе естественный процесс. И в этом году он происходит несколько более высоким темпом, чем это происходило в предыдущие два года. Отчасти потому что в предыдущие два года наличные росли очень медленно. Они росли гораздо медленнее, чем общая денежная масса", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов.
"Часть прироста наличных, который мы наблюдаем в этом году, - это, по сути дела, компенсация того... необычно медленного темпа роста наличных, который был в 2024-2025 году", - добавил зампред.
По его словам, темпы роста были медленными во многом из-за высокого уровня депозитных ставок. Он отметил, что по мере того, как номинальные депозитные ставки снижаются, динамика доли наличных в обращении в большей степени соответствует своим историческим тенденциям.
"То есть часть истории этого года - это просто догоняющий рост, который в счет того, что наличные недоприросли в 2024-2025 году. В 2027 году, наверное, этой компоненты уже не будет", - добавил Заботкин
.
Центробанк ожидает увеличение объема наличных денег в обращении