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Котяков рассказал о результатах ярмарки трудоустройства
Котяков рассказал о результатах ярмарки трудоустройства - 31.08.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал о результатах ярмарки трудоустройства
Около 140 тысяч участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в 2026 году вышли на работу, сообщил министр труда и социальной защиты РФ... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:53+0300
2026-08-31T12:53+0300
2026-08-31T13:00+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Около 140 тысяч участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в 2026 году вышли на работу, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По словам министра, более 71 тысячи участников федерального этапа нашли работу в течение двух месяцев после его проведения. "А всего благодаря ярмарке в этом году работу получили порядка 140 тысяч граждан", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Он уточнил, что среди трудоустроенных более 7,5 тысячи выпускников образовательных организаций, 1,5 тысячи участников спецоперации и свыше 3,5 тысячи инвалидов. По словам главы Минтруда, больше всего участников ярмарки нашли работу в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Республике Татарстан. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года, а с 2025 года она стала частью национального проекта "Кадры".
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россия, общество , краснодарский край, антон котяков, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Краснодарский край, Антон Котяков, Владимир Путин
Котяков рассказал о результатах ярмарки трудоустройства
Котяков: Около 140 тысяч участников ярмарки трудоустройства вышли на работу в 2026 году
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Около 140 тысяч участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в 2026 году вышли на работу, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По словам министра, более 71 тысячи участников федерального этапа нашли работу в течение двух месяцев после его проведения.
"А всего благодаря ярмарке в этом году работу получили порядка 140 тысяч граждан", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он уточнил, что среди трудоустроенных более 7,5 тысячи выпускников образовательных организаций, 1,5 тысячи участников спецоперации и свыше 3,5 тысячи инвалидов. По словам главы Минтруда, больше всего участников ярмарки нашли работу в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Республике Татарстан.
Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года, а с 2025 года она стала частью национального проекта "Кадры".