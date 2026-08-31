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Чистый убыток ДВМП по РСБУ в I полугодии вырос почти в 4 раза

Чистый убыток ДВМП по РСБУ в I полугодии вырос почти в 4 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток ДВМП по РСБУ в I полугодии вырос почти в 4 раза

Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) по РСБУ в первом полугодии 2026 года вырос почти в 4... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:40+0300

2026-08-31T12:40+0300

2026-08-31T12:40+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) по РСБУ в первом полугодии 2026 года вырос почти в 4 раза в годовом выражении, до 3,168 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка по итогам полугодия при этом выросла на 29% в годовом выражении и составила 3,62 миллиарда рублей. Валовый убыток в отчетном периоде в отчетном периоде снизился на 4,6% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, до почти 1,27 миллиарда рублей. Убыток от продаж снизился на 2% - до 1,936 миллиарда рублей. Прочие доходы снизились на 28,3% и составили 885,2 миллиона рублей, а прочие расходы выросли почти в 12 раз в годовом выражении и составили 3,8 миллиарда рублей. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компании принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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