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Чистый убыток "М.Видео" в I полугодии вырос на 43% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток "М.Видео" в I полугодии вырос на 43%
Чистый убыток "М.Видео" в I полугодии вырос на 43% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "М.Видео" в I полугодии вырос на 43%
Чистый убыток "М.Видео" по МСФО в первом полугодии вырос на 43% в годовом выражении, до 36,1 миллиарда рублей, сообщила компания. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:08+0300
2026-08-31T20:08+0300
бизнес
финансы
м.видео
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "М.Видео" по МСФО в первом полугодии вырос на 43% в годовом выражении, до 36,1 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистый убыток компании составил 36,1 миллиарда рублей против 25,2 миллиарда рублей годом ранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что на финансовый результат оказали давление снижение валовой прибыли и сохраняющаяся высокая стоимость обслуживания долговой нагрузки. При этом финансовые расходы сократились до 22,4 миллиарда рублей против 26,6 миллиарда рублей годом ранее. Выручка за отчетный период оставила 108,2 миллиарда рублей - на 36,8% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA составил 14,7 миллиарда рублей. "Динамика показателя связана прежде всего со снижением валовой прибыли, которое было частично компенсировано сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов", - пояснили в компании.
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4.7
96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, финансы, м.видео
Бизнес, Финансы, М.Видео
20:08 31.08.2026
 
Чистый убыток "М.Видео" в I полугодии вырос на 43%

Чистый убыток "М.Видео" в I полугодии вырос на 43%

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "М.Видео" по МСФО в первом полугодии вырос на 43% в годовом выражении, до 36,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Чистый убыток компании составил 36,1 миллиарда рублей против 25,2 миллиарда рублей годом ранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на финансовый результат оказали давление снижение валовой прибыли и сохраняющаяся высокая стоимость обслуживания долговой нагрузки. При этом финансовые расходы сократились до 22,4 миллиарда рублей против 26,6 миллиарда рублей годом ранее.
Выручка за отчетный период оставила 108,2 миллиарда рублей - на 36,8% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA составил 14,7 миллиарда рублей.
"Динамика показателя связана прежде всего со снижением валовой прибыли, которое было частично компенсировано сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов", - пояснили в компании.
 
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