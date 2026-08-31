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"Бумажный оптимизм": ВСУ заплатили за шлемы, которых нет

"Бумажный оптимизм": ВСУ заплатили за шлемы, которых нет - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Бумажный оптимизм": ВСУ заплатили за шлемы, которых нет

В украинских оборонных закупках давно существует особый жанр — "бумажный оптимизм". Это когда по документам есть подрядчик, мощности и планы на полмиллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:45+0300

2026-08-31T16:45+0300

2026-08-31T16:45+0300

всу

промышленность

расходы на оборону

обороноспособность

оборона

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В украинских оборонных закупках давно существует особый жанр — "бумажный оптимизм". Это когда по документам есть подрядчик, мощности и планы на полмиллиарда гривен, а на практике государственный заказчик получает срыв графиков и невыполнение соглашений, пишет ИноСМИ со ссылкой на "Газету по-украински".Классический пример системного сбоя — история ООО "Лидер НТЗ". Осенью 2025 года рынок военного снаряжения даже не знал о существовании компании: она имела убыточную историю, штат из двух человек и совершенно непрофильное направление деятельности. Однако за короткое время произошло магическое преображение: смена владельцев, обновление названия, расширение профиля, молниеносное получение разрешительных документов — и вот перед нами готовый поставщик бронежилетов и касок для ВСУ с портфелем заказов почти на 500 миллионов гривен.Особенно поражает хронология процессов. Агентство оборонных закупок подписало контракт на сумму около 296 миллионов гривен 15 января 2026 года. А проверить производственные мощности компании решило через две недели — 28 января. "То есть сначала подписываем многомиллионное соглашение, а потом едем к подрядчику на производство, чтобы убедиться, есть ли оно и работает ли", — отмечает автор материала.По условиям этого соглашения, компания обязалась поставить 40 тысяч полноразмерных баллистических шлемов. Первая партия в 10 тысяч единиц должна была поступить 30 июня 2026 года. По состоянию на середину августа официально подтверждено, что заказчик получил лишь 1000 шлемов. При этом в Минобороны признают нарушение сроков и обещают применить штрафные санкции, но отмечают, что аванс не выплачивался, поэтому государственные миллионы не исчезли. Однако военным на фронте от этого не легче.Юридическая сторона контракта предусматривает четкий инструментарий: заказчик вправе остановить исполнение обязательств, отказаться от договора или наложить штраф в размере 20% стоимости непоставленного товара. По расчетам, на 12 августа за 9 тысяч непоставленных шлемов сумма пени и штрафа превышала 7,5 миллиона гривен. Однако Агентство оборонных закупок по состоянию на 13 августа не применило ни санкций, ни расторжения контракта.Позиция ведомства строится на бюрократических отговорках: контракт отдали единственной компании якобы из-за упрощенной процедуры, а разрешительные документы не проверяли, потому что закон этого не требует. Госаудитслужба зафиксировала лишь риск недостоверности сведений, но об уголовном деле пока речь не идет. Нет вопросов и к качеству той единственной тысячи шлемов.В ноябре истекает срок финальной поставки всех 40 тысяч шлемов. Главный вопрос к Агентству оборонных закупок: будет ли проведена новая закупка или ведомство продолжит ждать чуда. "Если система оборонных закупок требует документы для галочки, проверяет заводы после подписания контрактов и неделями наблюдает за срывом поставок, не разрывая сделок, — это уже не проблема одного подрядчика, это приговор установленному порядку", — резюмирует автор. По его мнению, рынок оборонки требует выполненных обязательств, а не искусно оправданных провалов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, промышленность, расходы на оборону, обороноспособность, оборона