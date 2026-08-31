Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/uzbekistan-872842554.html
Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%
Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%
Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%, продолжается реализация крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекистанского... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:44+0300
2026-08-31T21:44+0300
россия
мировая экономика
узбекистан
бишкек
шавкат мирзиеев
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872842554.jpg?1788201890
ТАШКЕНТ, 31 авг – ПРАЙМ. Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%, продолжается реализация крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин провели встречу в Бишкеке на полях саммита ШОС. "С начала этого года объем товарооборота вырос на 12%", - говорится в сообщении по итогам встречи. Продолжается реализация крупных проектов в промышленности, энергетике, металлургии, транспорте и других приоритетных отраслях экономики, добавили в пресс-службе.
узбекистан
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, узбекистан, бишкек, шавкат мирзиеев, владимир путин, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Бишкек, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, ШОС
21:44 31.08.2026
 
Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%

Мирзиеев заявил, что товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 31 авг – ПРАЙМ. Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%, продолжается реализация крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин провели встречу в Бишкеке на полях саммита ШОС.
"С начала этого года объем товарооборота вырос на 12%", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Продолжается реализация крупных проектов в промышленности, энергетике, металлургии, транспорте и других приоритетных отраслях экономики, добавили в пресс-службе.
 
РОССИЯМировая экономикаУЗБЕКИСТАНБишкекШавкат МирзиеевВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала