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Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%

Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%

Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%, продолжается реализация крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекистанского... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T21:44+0300

2026-08-31T21:44+0300

2026-08-31T21:44+0300

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ТАШКЕНТ, 31 авг – ПРАЙМ. Товарооборот Узбекистана и России с начала года вырос на 12%, продолжается реализация крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин провели встречу в Бишкеке на полях саммита ШОС. "С начала этого года объем товарооборота вырос на 12%", - говорится в сообщении по итогам встречи. Продолжается реализация крупных проектов в промышленности, энергетике, металлургии, транспорте и других приоритетных отраслях экономики, добавили в пресс-службе.

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россия, мировая экономика, узбекистан, бишкек, шавкат мирзиеев, владимир путин, шос