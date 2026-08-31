https://1prime.ru/20260831/vlasti-872817852.html

Власти Северного Кипра приостановили все паромные рейсы из Гирне

Власти Северного Кипра приостановили все паромные рейсы из Гирне - 31.08.2026, ПРАЙМ

Власти Северного Кипра приостановили все паромные рейсы из Гирне

Власти Северного Кипра приостановили отправление всех паромных рейсов из порта Гирне после трагедии с паромом компании Filo, сообщил в понедельник министр... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:50+0300

2026-08-31T12:50+0300

2026-08-31T12:50+0300

бизнес

мировая экономика

северный кипр

турция

кипр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872817852.jpg?1788169802

СТАМБУЛ, 31 авг - ПРАЙМ. Власти Северного Кипра приостановили отправление всех паромных рейсов из порта Гирне после трагедии с паромом компании Filo, сообщил в понедельник министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы. Власти Северного Кипра объявили трехдневный траур в связи с крушением парома, унесшим жизни не менее восьми человек. Идут поиски 18 человек, капитан парома и восемь других ответственных лиц задержаны, сообщил ранее премьер-министр ТРСК Унал Устель. Пропавших без вести ищут с помощью дронов и водолазов. "Сейчас из Гирне приостановлены все паромные маршруты, в том числе те, что выполняла компания Filo", - сообщил Арыклы телеканалу Kıbrıs Postası. Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее Арыклы. Причину крушения у берегов Кипра парома с 267 людьми на борту установят лишь после анализа черных ящиков, судно затонуло на глубине 514 метров, отмечал министр. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в воскресенье в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.

северный кипр

турция

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, северный кипр, турция, кипр