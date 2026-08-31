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Власти Северного Кипра приостановили все паромные рейсы из Гирне
Власти Северного Кипра приостановили все паромные рейсы из Гирне - 31.08.2026, ПРАЙМ
Власти Северного Кипра приостановили все паромные рейсы из Гирне
Власти Северного Кипра приостановили отправление всех паромных рейсов из порта Гирне после трагедии с паромом компании Filo, сообщил в понедельник министр... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:50+0300
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СТАМБУЛ, 31 авг - ПРАЙМ. Власти Северного Кипра приостановили отправление всех паромных рейсов из порта Гирне после трагедии с паромом компании Filo, сообщил в понедельник министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.
Власти Северного Кипра объявили трехдневный траур в связи с крушением парома, унесшим жизни не менее восьми человек. Идут поиски 18 человек, капитан парома и восемь других ответственных лиц задержаны, сообщил ранее премьер-министр ТРСК Унал Устель. Пропавших без вести ищут с помощью дронов и водолазов.
"Сейчас из Гирне приостановлены все паромные маршруты, в том числе те, что выполняла компания Filo", - сообщил Арыклы телеканалу Kıbrıs Postası.
Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее Арыклы. Причину крушения у берегов Кипра парома с 267 людьми на борту установят лишь после анализа черных ящиков, судно затонуло на глубине 514 метров, отмечал министр.
Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в воскресенье в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.
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бизнес, мировая экономика, северный кипр, турция, кипр
Бизнес, Мировая экономика, Северный Кипр, ТУРЦИЯ, КИПР
Власти Северного Кипра приостановили все паромные рейсы из Гирне
Власти Северного Кипра приостановили отправление всех паромных рейсов из Гирне
СТАМБУЛ, 31 авг - ПРАЙМ. Власти Северного Кипра приостановили отправление всех паромных рейсов из порта Гирне после трагедии с паромом компании Filo, сообщил в понедельник министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.
Власти Северного Кипра объявили трехдневный траур в связи с крушением парома, унесшим жизни не менее восьми человек. Идут поиски 18 человек, капитан парома и восемь других ответственных лиц задержаны, сообщил ранее премьер-министр ТРСК Унал Устель. Пропавших без вести ищут с помощью дронов и водолазов.
"Сейчас из Гирне приостановлены все паромные маршруты, в том числе те, что выполняла компания Filo", - сообщил Арыклы телеканалу Kıbrıs Postası.
Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее Арыклы. Причину крушения у берегов Кипра парома с 267 людьми на борту установят лишь после анализа черных ящиков, судно затонуло на глубине 514 метров, отмечал министр.
Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в воскресенье в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.