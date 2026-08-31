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Водители смогут предъявить ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС
Водители смогут предъявить ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС - 31.08.2026, ПРАЙМ
Водители смогут предъявить ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС
Водители в России смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля через национальную платформу "Макс", рассказало... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:53+0300
2026-08-31T20:53+0300
2026-08-31T21:00+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Водители в России смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля через национальную платформу "Макс", рассказало Минцифры. "Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", - сообщило ведомство в своем канале в "Максе". Отмечается, что электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Там добавили, что техническая возможность для предъявления электронных документов в "Максе" будет реализована в ближайшие месяцы.
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бизнес, россия, общество
Водители смогут предъявить ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС
Минцифры: водители смогут предъявить QR-код водительского удостоверения и СТС через "Макс"
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Водители в России смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля через национальную платформу "Макс", рассказало Минцифры.
"Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", - сообщило ведомство в своем канале в "Максе".
Отмечается, что электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.
Там добавили, что техническая возможность для предъявления электронных документов в "Максе" будет реализована в ближайшие месяцы.