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Водители смогут предъявить ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС

Водители смогут предъявить ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС - 31.08.2026, ПРАЙМ

Водители смогут предъявить ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС

Водители в России смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля через национальную платформу "Макс", рассказало... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:53+0300

2026-08-31T20:53+0300

2026-08-31T21:00+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Водители в России смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля через национальную платформу "Макс", рассказало Минцифры. "Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", - сообщило ведомство в своем канале в "Максе". Отмечается, что электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Там добавили, что техническая возможность для предъявления электронных документов в "Максе" будет реализована в ближайшие месяцы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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