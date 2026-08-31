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Водолазы ищут черные ящики затонувшего у Кипра парома

Водолазы ищут черные ящики затонувшего у Кипра парома - 31.08.2026, ПРАЙМ

Водолазы ищут черные ящики затонувшего у Кипра парома

Водолазы и береговая охрана ищут черные ящики затонувшего у берегов Северного Кипра парома, сообщил в понедельник министр транспорта признанной только Турцией... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:53+0300

2026-08-31T12:53+0300

2026-08-31T12:59+0300

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северный кипр

турция

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СТАМБУЛ, 31 авг - ПРАЙМ. Водолазы и береговая охрана ищут черные ящики затонувшего у берегов Северного Кипра парома, сообщил в понедельник министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в воскресенье в море в 2,5 километрах от берега города Гирне. Власти Северного Кипра объявили трехдневный траур в связи с крушением, унесшим жизни не менее восьми человек. Идут поиски 18 человек, капитан парома и восемь других ответственных лиц задержаны, сообщил ранее премьер-министр ТРСК Унал Устель. "Полиция продолжает расследование. Мы пытаемся найти черные ящики парома, таким образом, сможем выяснить причину крушения, идет ли речь о технических проблемах. Не исключено, что черные ящики далеко от парома, их автоматически выбрасывает в случае ЧП ", - сообщил Арыклы телеканалу Kıbrıs Postası. Он отметил, что ящики ищут, в том числе, сотрудники береговой охраны, осматривая выброшенный на берег мусор. Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее Арыклы.

северный кипр

турция

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бизнес, северный кипр, турция