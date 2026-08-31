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Володин прокомментировал строительство завода в Саратове - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Володин прокомментировал строительство завода в Саратове
Володин прокомментировал строительство завода в Саратове - 31.08.2026, ПРАЙМ
Володин прокомментировал строительство завода в Саратове
Строительство современного предприятия по производству комплектующих для грузового автомобильного транспорта, которое началось в Саратове, является лучшим... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:30+0300
2026-08-31T14:30+0300
промышленность
бизнес
вячеслав володин
антон алиханов
сергей когогин
госдума
камаз
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Строительство современного предприятия по производству комплектующих для грузового автомобильного транспорта, которое началось в Саратове, является лучшим ответом тем, кто хочет затормозить развитие России и разрушить ее экономику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Современное цифровое предприятие по производству комплектующих для грузового автомобильного транспорта создадут в Саратове. Начало строительства ознаменовал "Первый ковш" в Столыпинском индустриальном парке города, где возведут завод. С процессом ознакомились Володин, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин. "Высокотехнологичный завод в Саратове очень много значит и для области, и в целом для Российской Федерации… И когда речь идет о развитии производства, о строительстве заводов - это лучший ответ тем, кто хочет затормозить наше развитие, разрушить нашу экономику", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за строительство этого завода, отметив, что для региона это долгожданный объект. По словам председателя ГД, важно делать все для дальнейшего развития отечественного производства и укрепления технологического суверенитета России. Он также подчеркнул важность локализации автомобилестроения: необходимо, чтобы комплектующие производились в РФ. "Самое главное: у молодых ребят есть перспективы. Параллельно будут готовиться кадры в колледжах, техникумах, в вузах для того, чтобы работать на этом высокотехнологичном предприятии", - отметил Володин, добавив, что завод - это не только новые рабочие места, но и развитие образовательной базы. "Надо сделать все для того, чтобы человек труда был востребован на высокооплачиваемой работе", - заключил он. Высокотехнологичное предприятие будет выпускать высокоэффективные раздаточные коробки нового поколения для среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей "КАМАЗ", "МАЗ", "УРАЛ" и других, включая автомобили специального назначения. Это будет полностью роботизированное производство с использованием самых последних технологий мирового уровня. Запустить производство планируется в 2029 году, а выйти на проектную мощность - выпускать до 30 тысяч комплектующих ежегодно - к 2031 году. Работать предприятие будет с использованием самых современных решений по автоматизации производства, встроенному качеству, экологичности, умной логистике и интеллектуальному управлению процессами.
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40
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192
40
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40
промышленность, бизнес, вячеслав володин, антон алиханов, сергей когогин, госдума, камаз
Промышленность, Бизнес, Вячеслав Володин, Антон Алиханов, Сергей Когогин, Госдума, Камаз
14:30 31.08.2026
 
Володин прокомментировал строительство завода в Саратове

Володин: строительство завода в Саратове - лучший ответ тем, кто хочет разрушить экономику

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Строительство современного предприятия по производству комплектующих для грузового автомобильного транспорта, которое началось в Саратове, является лучшим ответом тем, кто хочет затормозить развитие России и разрушить ее экономику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Современное цифровое предприятие по производству комплектующих для грузового автомобильного транспорта создадут в Саратове. Начало строительства ознаменовал "Первый ковш" в Столыпинском индустриальном парке города, где возведут завод. С процессом ознакомились Володин, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин.
"Высокотехнологичный завод в Саратове очень много значит и для области, и в целом для Российской Федерации… И когда речь идет о развитии производства, о строительстве заводов - это лучший ответ тем, кто хочет затормозить наше развитие, разрушить нашу экономику", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за строительство этого завода, отметив, что для региона это долгожданный объект.
По словам председателя ГД, важно делать все для дальнейшего развития отечественного производства и укрепления технологического суверенитета России. Он также подчеркнул важность локализации автомобилестроения: необходимо, чтобы комплектующие производились в РФ.
"Самое главное: у молодых ребят есть перспективы. Параллельно будут готовиться кадры в колледжах, техникумах, в вузах для того, чтобы работать на этом высокотехнологичном предприятии", - отметил Володин, добавив, что завод - это не только новые рабочие места, но и развитие образовательной базы.
"Надо сделать все для того, чтобы человек труда был востребован на высокооплачиваемой работе", - заключил он.
Высокотехнологичное предприятие будет выпускать высокоэффективные раздаточные коробки нового поколения для среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей "КАМАЗ", "МАЗ", "УРАЛ" и других, включая автомобили специального назначения. Это будет полностью роботизированное производство с использованием самых последних технологий мирового уровня.
Запустить производство планируется в 2029 году, а выйти на проектную мощность - выпускать до 30 тысяч комплектующих ежегодно - к 2031 году. Работать предприятие будет с использованием самых современных решений по автоматизации производства, встроенному качеству, экологичности, умной логистике и интеллектуальному управлению процессами.
 
ПромышленностьБизнесВячеслав ВолодинАнтон АлихановСергей КогогинГосдумаКамаз
 
 
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