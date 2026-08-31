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"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации на 10,2 миллиарда рублей
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации на 10,2 миллиарда рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации на 10,2 миллиарда рублей
"Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 10,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкомпании. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:53+0300
2026-08-31T17:53+0300
2026-08-31T17:53+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. "Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 10,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкомпании. "В покрытие облигаций включено порядка 4 тысяч рыночных ипотечных кредитов, выданных на покупку 188,9 тысячи квадратных метров жилья. Ставка купона по облигациям – фиксированная – 15,85%", - отмечается в нем. В сообщении добавляется, что общий объем выпусков ипотечных облигаций совместно с ВТБ составил 1,25 триллиона рублей.
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Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ, Дом.РФ
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации на 10,2 миллиарда рублей
"Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций на 10,2 миллиарда рублей