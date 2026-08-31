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Курс юаня снизился за август до 12,76 рубля
Курс юаня снизился за август до 12,76 рубля - 31.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня снизился за август до 12,76 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню, но снизился за август, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,76 рубля, следует из данных | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:11+0300
2026-08-31T19:11+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню, но снизился за август, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Юань за август вырос на 1,03 рубля, диапазон колебаний за месяц составил 11,76-12,95 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги
Рынок, юань, рубль, Торги
Курс юаня снизился за август до 12,76 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился на 14 копеек и составил 12,76 рубля
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню, но снизился за август, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,76 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля.
Юань за август вырос на 1,03 рубля, диапазон колебаний за месяц составил 11,76-12,95 рубля.