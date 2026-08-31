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ЦБ сохраняет оценку вклада топливного рынка в инфляцию в 1,5% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ сохраняет оценку вклада топливного рынка в инфляцию в 1,5%
ЦБ сохраняет оценку вклада топливного рынка в инфляцию в 1,5% - 31.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохраняет оценку вклада топливного рынка в инфляцию в 1,5%
Банк России сохраняет оценку вклада ситуации на топливном рынке на инфляцию в России в 2026 году в 1,5 процентного пункта, пересмотр возможен в октябре, сказал... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T15:43+0300
2026-08-31T15:43+0300
финансы
банки
россия
алексей заботкин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России сохраняет оценку вклада ситуации на топливном рынке на инфляцию в России в 2026 году в 1,5 процентного пункта, пересмотр возможен в октябре, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. "На сегодня у нас новых оценок нет. Они будут актуализированы в следующий опорный раунд, когда мы будем обновлять прогноз в октябре", - сказал он, отвечая на вопрос, добавит ли топливный фактор инфляции 1,5 процентного пункта.
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финансы, банки, россия, алексей заботкин
Финансы, Банки, РОССИЯ, Алексей Заботкин
15:43 31.08.2026
 
ЦБ сохраняет оценку вклада топливного рынка в инфляцию в 1,5%

Заботкин: ЦБ сохраняет оценку вклада топливного фактора в инфляцию в 1,5% пункта

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России сохраняет оценку вклада ситуации на топливном рынке на инфляцию в России в 2026 году в 1,5 процентного пункта, пересмотр возможен в октябре, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов.
"На сегодня у нас новых оценок нет. Они будут актуализированы в следующий опорный раунд, когда мы будем обновлять прогноз в октябре", - сказал он, отвечая на вопрос, добавит ли топливный фактор инфляции 1,5 процентного пункта.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАлексей Заботкин
 
 
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