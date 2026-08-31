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Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин

Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин - 31.08.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин

Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ ограничивают пространство для снижение ключевой ставки, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:37+0300

2026-08-31T16:37+0300

2026-08-31T16:37+0300

банки

россия

алексей заботкин

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ ограничивают пространство для снижение ключевой ставки, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. "Мы видим из инфляционных ожиданий, что и граждане, и бизнес по-прежнему ждут сохранения высокой инфляции. Это влияет на наше решение по денежно-кредитной политике, и пока эти ожидания остаются высокими, пространство для снижения ставки будет ограниченным", - сказал он. Последний опрос инФОМ по заказу Банка России показал, что инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе остаются высокими - на отметке в 13,7%, хоть это и ниже июльских 14,7%. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что не стоит рассчитывать, что инфляционные ожидания населения снизятся сами по себе, уговорами и заверениями Банка России, единственный рецепт снижения инфляционных ожиданий - снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне.

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банки, россия, алексей заботкин, эльвира набиуллина, банк россии