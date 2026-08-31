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Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин
Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин - 31.08.2026, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин
Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ ограничивают пространство для снижение ключевой ставки, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:37+0300
2026-08-31T16:37+0300
банки
россия
алексей заботкин
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ ограничивают пространство для снижение ключевой ставки, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов. "Мы видим из инфляционных ожиданий, что и граждане, и бизнес по-прежнему ждут сохранения высокой инфляции. Это влияет на наше решение по денежно-кредитной политике, и пока эти ожидания остаются высокими, пространство для снижения ставки будет ограниченным", - сказал он. Последний опрос инФОМ по заказу Банка России показал, что инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе остаются высокими - на отметке в 13,7%, хоть это и ниже июльских 14,7%. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что не стоит рассчитывать, что инфляционные ожидания населения снизятся сами по себе, уговорами и заверениями Банка России, единственный рецепт снижения инфляционных ожиданий - снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне.
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банки, россия, алексей заботкин, эльвира набиуллина, банк россии
Банки, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:37 31.08.2026
 
Инфляционные ожидания мешают снижению ставки, заявил Заботкин

Заботкин: высокие инфляционные ожидания ограничивают пространство для снижения ставки

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ ограничивают пространство для снижение ключевой ставки, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов.
"Мы видим из инфляционных ожиданий, что и граждане, и бизнес по-прежнему ждут сохранения высокой инфляции. Это влияет на наше решение по денежно-кредитной политике, и пока эти ожидания остаются высокими, пространство для снижения ставки будет ограниченным", - сказал он.
Последний опрос инФОМ по заказу Банка России показал, что инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе остаются высокими - на отметке в 13,7%, хоть это и ниже июльских 14,7%.
По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что не стоит рассчитывать, что инфляционные ожидания населения снизятся сами по себе, уговорами и заверениями Банка России, единственный рецепт снижения инфляционных ожиданий - снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне.
 
БанкиРОССИЯАлексей ЗаботкинЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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