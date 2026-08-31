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Золото дешевеет на 1%

Золото дешевеет на 1% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Золото дешевеет на 1%

Стоимость золота снижается на 1% в понедельник вечером, однако август драгоценный металл готовится завершить вторым месячным ростом подряд, следует из данных... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:15+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается на 1% в понедельник вечером, однако август драгоценный металл готовится завершить вторым месячным ростом подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 50,84 доллара, или на 1,65% - до 4479,06 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,3% - до 66,908 доллара за унцию. С начала месяца золото подорожало более чем на 9%, в июле стоимость металла также выросла. Цена на серебро с начала августа подскочила почти на 16%, при этом два предыдущих месяца показатель снижался. На этой неделе инвесторы ждут публикации данных о занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 58 тысяч. Данные могут оказать влияние на ожидания относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание ФРС США пройдет 15-16 сентября. По данным CME Group, 66% аналитиков закладывают повышение учетной ставки центробанка на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%.

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