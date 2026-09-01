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"Аэрофлот" стал владельцем 100% акций поставщика бортпитания "Аэромар"

"Аэрофлот" стал владельцем 100% акций поставщика бортпитания "Аэромар" - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" стал владельцем 100% акций поставщика бортпитания "Аэромар"

ПАО "Аэрофлот" выкупило оставшиеся 49% акций компании "Аэромар", которые ранее принадлежали структуре, аффилированной с Lufthansa, сообщил "Аэрофлот". | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:12+0300

2026-09-01T14:12+0300

2026-09-01T14:14+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. ПАО "Аэрофлот" выкупило оставшиеся 49% акций компании "Аэромар", которые ранее принадлежали структуре, аффилированной с Lufthansa, сообщил "Аэрофлот". "Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) другого акционерного общества, голосующие акции которого приобретены акционерным обществом: Акционерное общество "Аэромар"… Доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного общества после приобретения акций другого акционерного общества – 100%", - говорится в сообщении. В марте президент России Владимир Путин разрешил "Аэрофлоту" нарастить долю в "Аэромаре". Компания "Аэромар" на рынке уже более 30 лет. Является крупнейшей в России компанией по производству питания для авиапассажиров. Также оказывает услуги по уборке и экипировке салонов воздушных судов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, аэрофлот, lufthansa