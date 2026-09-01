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Аэропорт Усть-Кута возобновил работу после ремонта

Аэропорт Усть-Кута возобновил работу после ремонта - 01.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Усть-Кута возобновил работу после ремонта

Аэропорт Усть-Кута Иркутской области во вторник возобновил работу после завершения ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил губернатор Игорь Кобзев. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:22+0300

2026-09-01T15:22+0300

2026-09-01T15:32+0300

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ИРКУТСК, 1 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Усть-Кута Иркутской области во вторник возобновил работу после завершения ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил губернатор Игорь Кобзев. "С сегодняшнего дня аэропорт Усть-Кута возобновил прием и отправку воздушных судов", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс". Он напомнил, что работа аэропорта была приостановлена 1 июня для проведения первого этапа капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. По его информации, за три месяца специалисты восстановили бетонное основание полосы и уложили слои асфальтобетона. Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэродрома в Усть-Куте планируется продолжить в 2027 году и завершить в 2028 году. Кобзев обратил внимание, что всего собираются обновить более 150 тысяч квадратных метров аэродромных покрытий. Дальнейшие работы пройдут без закрытия аэропорта. Он уточнил, что ремонт проводится в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта", выделено около 2,7 миллиардов рублей. По его словам, прорабатывается вопрос об увеличении на 200 метров взлетно-посадочной полосы. Губернатор отметил, что обновление аэродромной инфраструктуры позволит привлечь к работе в Усть-Куте новые авиакомпании и расширить географию полетов. Уже ведутся переговоры с крупнейшими представителями отрасли.

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