Мощный финал лета: чего ждут на российском рынке акций осенью?

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в последний день августа взлетел на 3% и приближался к 2190 пунктов. Тем не менее за август рынок так и остался в минусе на 2%, но под занавес лета сентимент несколько улучшился. Фактор локального ралли — спекуляции на тему геополитики: не факт, что удастся провести сентябрьский раунд переговоров, но на рынке именно ожидания правят биржевой бал, и трейдеры покупают наперегонки. Сопротивлений много — от круглых 2200 пунктов до динамических 2270 пунктов, а техническая поддержка поднимается на 2150 пунктов.Сильнее рынка в августе — акции "Татнефти" (+10%) на фоне роста нефти и бумаги ЮГК (+8%) на фоне оферты все еще выше рынка на 3%. Движение вверх там может быть продолжено. Целевые на сентябрь: в Татнефти на 600 рублей, в ЮГК к 0,7425 рубля.Слабее рынка за месяц — акции ВК и "Полюса" упали по 19%. Первые пробивали дно на фоне санкций, но уже в отскоке с ориентиром на сентябрь к 130 рублей. Вторые лишились важного фактора инвестиционной привлекательности — возник риск отказа от дивидендов аж до 2030 года, курс падает ниже 1040 рублей и в дальнейшем может продолжить проигрывать рынку.Рубль закрыл летний сезон сильным падением — курсы инвалют отметились на максимумах начала февраля 2025 года. Доллар от ЦБ по 86,38, евро по 100,57. Биржевой юань в моменте был под 12,95. В сентябре вероятна коррекция перегретых пар с поддержками: в долларе на 85, у евро есть опорные 99, а область отката в юане видится в границах 12,7–12,6. Факторы для прогноза стабилизации рубля: вероятность паузы в цикле ДКП ЦБ, снижение риск-премии.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в последний день августа взлетел на 3% и приближался к 2190 пунктов. Тем не менее за август рынок так и остался в минусе на 2%, но под занавес лета сентимент несколько улучшился. Фактор локального ралли — спекуляции на тему геополитики: не факт, что удастся провести сентябрьский раунд переговоров, но на рынке именно ожидания правят биржевой бал, и трейдеры покупают наперегонки. Сопротивлений много — от круглых 2200 пунктов до динамических 2270 пунктов, а техническая поддержка поднимается на 2150 пунктов.
Сильнее рынка в августе — акции "Татнефти" (+10%) на фоне роста нефти и бумаги ЮГК (+8%) на фоне оферты все еще выше рынка на 3%. Движение вверх там может быть продолжено. Целевые на сентябрь: в Татнефти на 600 рублей, в ЮГК к 0,7425 рубля.
Слабее рынка за месяц — акции ВК и "Полюса" упали по 19%. Первые пробивали дно на фоне санкций, но уже в отскоке с ориентиром на сентябрь к 130 рублей. Вторые лишились важного фактора инвестиционной привлекательности — возник риск отказа от дивидендов аж до 2030 года, курс падает ниже 1040 рублей и в дальнейшем может продолжить проигрывать рынку.
Рубль закрыл летний сезон сильным падением — курсы инвалют отметились на максимумах начала февраля 2025 года. Доллар от ЦБ по 86,38, евро по 100,57. Биржевой юань в моменте был под 12,95. В сентябре вероятна коррекция перегретых пар с поддержками: в долларе на 85, у евро есть опорные 99, а область отката в юане видится в границах 12,7–12,6. Факторы для прогноза стабилизации рубля: вероятность паузы в цикле ДКП ЦБ, снижение риск-премии.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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