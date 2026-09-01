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Мощный финал лета: чего ждут на российском рынке акций осенью? - 01.09.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260901/aktsii-872862715.html
Мощный финал лета: чего ждут на российском рынке акций осенью?
Мощный финал лета: чего ждут на российском рынке акций осенью? - 01.09.2026, ПРАЙМ
Мощный финал лета: чего ждут на российском рынке акций осенью?
Индекс Мосбиржи в последний день августа взлетел на 3% и приближался к 2190 пунктов. Тем не менее за август рынок так и остался в минусе на 2%, но под занавес... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:15+0300
2026-09-01T10:15+0300
экономика
рынок
торги
индексы
россия
мосбиржа
акции
мнения аналитиков
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в последний день августа взлетел на 3% и приближался к 2190 пунктов. Тем не менее за август рынок так и остался в минусе на 2%, но под занавес лета сентимент несколько улучшился. Фактор локального ралли — спекуляции на тему геополитики: не факт, что удастся провести сентябрьский раунд переговоров, но на рынке именно ожидания правят биржевой бал, и трейдеры покупают наперегонки. Сопротивлений много — от круглых 2200 пунктов до динамических 2270 пунктов, а техническая поддержка поднимается на 2150 пунктов.Сильнее рынка в августе — акции "Татнефти" (+10%) на фоне роста нефти и бумаги ЮГК (+8%) на фоне оферты все еще выше рынка на 3%. Движение вверх там может быть продолжено. Целевые на сентябрь: в Татнефти на 600 рублей, в ЮГК к 0,7425 рубля.Слабее рынка за месяц — акции ВК и "Полюса" упали по 19%. Первые пробивали дно на фоне санкций, но уже в отскоке с ориентиром на сентябрь к 130 рублей. Вторые лишились важного фактора инвестиционной привлекательности — возник риск отказа от дивидендов аж до 2030 года, курс падает ниже 1040 рублей и в дальнейшем может продолжить проигрывать рынку.Рубль закрыл летний сезон сильным падением — курсы инвалют отметились на максимумах начала февраля 2025 года. Доллар от ЦБ по 86,38, евро по 100,57. Биржевой юань в моменте был под 12,95. В сентябре вероятна коррекция перегретых пар с поддержками: в долларе на 85, у евро есть опорные 99, а область отката в юане видится в границах 12,7–12,6. Факторы для прогноза стабилизации рубля: вероятность паузы в цикле ДКП ЦБ, снижение риск-премии.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, торги, индексы, россия, мосбиржа, акции, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, РОССИЯ, Мосбиржа, Акции, Мнения аналитиков
10:15 01.09.2026
 
Мощный финал лета: чего ждут на российском рынке акций осенью?

Зельцер: на российском рынке акций биржевой бал правят ожидания

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в последний день августа взлетел на 3% и приближался к 2190 пунктов. Тем не менее за август рынок так и остался в минусе на 2%, но под занавес лета сентимент несколько улучшился. Фактор локального ралли — спекуляции на тему геополитики: не факт, что удастся провести сентябрьский раунд переговоров, но на рынке именно ожидания правят биржевой бал, и трейдеры покупают наперегонки. Сопротивлений много — от круглых 2200 пунктов до динамических 2270 пунктов, а техническая поддержка поднимается на 2150 пунктов.
Сильнее рынка в августе — акции "Татнефти" (+10%) на фоне роста нефти и бумаги ЮГК (+8%) на фоне оферты все еще выше рынка на 3%. Движение вверх там может быть продолжено. Целевые на сентябрь: в Татнефти на 600 рублей, в ЮГК к 0,7425 рубля.
Слабее рынка за месяц — акции ВК и "Полюса" упали по 19%. Первые пробивали дно на фоне санкций, но уже в отскоке с ориентиром на сентябрь к 130 рублей. Вторые лишились важного фактора инвестиционной привлекательности — возник риск отказа от дивидендов аж до 2030 года, курс падает ниже 1040 рублей и в дальнейшем может продолжить проигрывать рынку.
Рубль закрыл летний сезон сильным падением — курсы инвалют отметились на максимумах начала февраля 2025 года. Доллар от ЦБ по 86,38, евро по 100,57. Биржевой юань в моменте был под 12,95. В сентябре вероятна коррекция перегретых пар с поддержками: в долларе на 85, у евро есть опорные 99, а область отката в юане видится в границах 12,7–12,6. Факторы для прогноза стабилизации рубля: вероятность паузы в цикле ДКП ЦБ, снижение риск-премии.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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