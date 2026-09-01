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Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,39%

Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,39% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 0,39%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,39%, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T19:22+0300

2026-09-01T19:22+0300

2026-09-01T19:22+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,39%, до 2187,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,07%, до 779,93 пункта, индекс РТС - на 0,05%, до 794,27 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс