https://1prime.ru/20260901/alikhanov--872868805.html

Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом

Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом - 01.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом

Восстановление российского авиастроения является особым приоритетов для государства и задачей, поставленной президентом, сказал глава Минпромторга РФ Антон... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:47+0300

2026-09-01T11:47+0300

2026-09-01T11:47+0300

бизнес

промышленность

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Восстановление российского авиастроения является особым приоритетов для государства и задачей, поставленной президентом, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Восстановление отечественного авиастроения – особый приоритет государства и задача, поставленная президентом Российской Федерации", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга России. Глава министерства в ходе рабочей поездки в Алтайский край совместно с губернатором Виктором Томенко осмотрел промышленные предприятия региона, в частности, посетил АО ПО "Алтайский шинный комбинат", одним из приоритетных направлений работы которого является выпуск авиационных шин. Недавно комбинат завершил масштабную разработку новых шин для российских самолетов МС-21 и Superjet 100. Кроме того, Алиханов провел совещание по вопросу разработки и производства авиационных шин в России. "Минпромторг России внимательно наблюдает за развитием комбината, так как его продукция важна сразу для нескольких отраслей экономики: предприятие является лидером по производству сельскохозяйственных и индустриальных шин в стране, занимает существенную долю рынка производства грузовых шин и, что особенно важно – это единственный в России производитель авиационных шин", - добавил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг