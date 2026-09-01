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Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом
Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом - 01.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом
Восстановление российского авиастроения является особым приоритетов для государства и задачей, поставленной президентом, сказал глава Минпромторга РФ Антон... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:47+0300
2026-09-01T11:47+0300
бизнес
промышленность
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Восстановление российского авиастроения является особым приоритетов для государства и задачей, поставленной президентом, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Восстановление отечественного авиастроения – особый приоритет государства и задача, поставленная президентом Российской Федерации", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга России. Глава министерства в ходе рабочей поездки в Алтайский край совместно с губернатором Виктором Томенко осмотрел промышленные предприятия региона, в частности, посетил АО ПО "Алтайский шинный комбинат", одним из приоритетных направлений работы которого является выпуск авиационных шин. Недавно комбинат завершил масштабную разработку новых шин для российских самолетов МС-21 и Superjet 100. Кроме того, Алиханов провел совещание по вопросу разработки и производства авиационных шин в России. "Минпромторг России внимательно наблюдает за развитием комбината, так как его продукция важна сразу для нескольких отраслей экономики: предприятие является лидером по производству сельскохозяйственных и индустриальных шин в стране, занимает существенную долю рынка производства грузовых шин и, что особенно важно – это единственный в России производитель авиационных шин", - добавил министр.
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бизнес, промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
11:47 01.09.2026
 
Алиханов назвал восстановление российского авиастроения особым приоритетом

Глава Минпромторга Алиханов назвал восстановление авиастроения приоритетом государства

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Восстановление российского авиастроения является особым приоритетов для государства и задачей, поставленной президентом, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Восстановление отечественного авиастроения – особый приоритет государства и задача, поставленная президентом Российской Федерации", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга России.
Глава министерства в ходе рабочей поездки в Алтайский край совместно с губернатором Виктором Томенко осмотрел промышленные предприятия региона, в частности, посетил АО ПО "Алтайский шинный комбинат", одним из приоритетных направлений работы которого является выпуск авиационных шин. Недавно комбинат завершил масштабную разработку новых шин для российских самолетов МС-21 и Superjet 100. Кроме того, Алиханов провел совещание по вопросу разработки и производства авиационных шин в России.
"Минпромторг России внимательно наблюдает за развитием комбината, так как его продукция важна сразу для нескольких отраслей экономики: предприятие является лидером по производству сельскохозяйственных и индустриальных шин в стране, занимает существенную долю рынка производства грузовых шин и, что особенно важно – это единственный в России производитель авиационных шин", - добавил министр.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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