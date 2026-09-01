https://1prime.ru/20260901/analitika-872857690.html
Геополитика принесла позитив на рынок
Геополитика принесла позитив на рынок - 01.09.2026, ПРАЙМ
Геополитика принесла позитив на рынок
Геополитический оптимизм и сильная корпоративная отчетность вызвали ралли на российском рынке в последний день лета: индекс Мосбиржи по итогам основных торгов... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:11+0300
2026-09-01T09:11+0300
2026-09-01T09:11+0300
статья
рынок
сша
владимир путин
мосбиржа
роснефть
аэрофлот
нарендра моди
ормузский пролив
иран
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Геополитический оптимизм и сильная корпоративная отчетность вызвали ралли на российском рынке в последний день лета: индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,02%, до 2178,87 пункта. Покупки начались с первых минут торгов на фоне отчетностей "Роснефти" и "Аэрофлота", которые были опубликованы ещё в пятницу и оказались лучше ожиданий, а после обеда индекс получил второе дыхание: инвесторы отыгрывали геополитический позитив. Индекс РТС прибавил 2,10%, до 794,63 пункта. Долговой рынок отреагировал сдержаннее: индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,26%, до 113,84 пункта.Рубль укрепился, несмотря на завершение налогового периода: доллар США просел на 1,10%, до 85,80; юань — на 0,97%, до 12,77. Котировки нефти марки Brent внутри дня пробивали 91 доллар за баррель на фоне обострения между США и Ираном, но к вечеру отступили от максимумов и закрепились в районе 89,3 доллара: поставки через Ормузский пролив продолжаются, и премия за риск в цене остаётся умеренной.Считаем, что одним из главных поводов для роста российского рынка акций в понедельник всё же выступила геополитика. Определенный позитив принёс саммит ШОС в Бишкеке: президент России Владимир Путин заявил премьеру Индии Нарендре Моди о движении по пути завершения украинского конфликта. С нашей точки зрения, сейчас практически любое снижение геополитической премии за риск сокращает дисконт в российских активах, и рынок, перепроданный с начала года (индекс Мосбиржи всё ещё на 21% ниже январских уровней), откупает такие новости.Также позитивно могло повлиять продление правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль цен на независимых АЗС, поставки с белорусских НПЗ идут на максимуме. Стабилизация внутреннего топливного рынка необходима для того, чтобы инфляционный шок не закрепился, сведя к минимуму шансы на сентябрьское снижение ключевой ставки.Сдерживающим рост фактором стали новости от Банка России, который опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил, что проинфляционный сценарий более вероятен, чем дезинфляционный. Судя по всему, быстрого смягчения политики ждать не стоит, такая макрообстановка поддерживает доходности облигаций и рубль, но ограничивает ралли в акциях заемщиков — девелоперов и ритейлеров.Котировки акций "Промомеда" вчера выросли на 4,5% на отчетности: компания сохранила высокие темпы роста бизнеса, при этом удерживая маржинальность на уровне 34%. Компания удерживает долг ниже заявленного порогового уровня в 2,5х "Чистый долг"/EBITDA, а капитальные затраты находятся в рамках ожидаемых значений. Наша цель по акциям — 658,2 рубля.
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Саид Керимханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/01/872857489_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_c767bd799b44c8a8b9c01dcd44085ec9.jpg
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Саид Керимханов
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рынок, сша, владимир путин, мосбиржа, роснефть, аэрофлот, нарендра моди, ормузский пролив, иран, алексей заботкин, торги, мнения аналитиков
Статья, Рынок, США, Владимир Путин, Мосбиржа, Роснефть, Аэрофлот, Нарендра Моди, Ормузский пролив, ИРАН, Алексей Заботкин, Торги, Мнения аналитиков
Геополитика принесла позитив на рынок
Рынок акций РФ отыгрывает геополитический позитив, рубль укрепляется
Саид Керимханов
аналитик «Цифра брокер»