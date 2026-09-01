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Геополитика принесла позитив на рынок - 01.09.2026, ПРАЙМ
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%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920Статья
https://1prime.ru/20260901/analitika-872857690.html
Геополитика принесла позитив на рынок
Геополитика принесла позитив на рынок - 01.09.2026, ПРАЙМ
Геополитика принесла позитив на рынок
Геополитический оптимизм и сильная корпоративная отчетность вызвали ралли на российском рынке в последний день лета: индекс Мосбиржи по итогам основных торгов... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:11+0300
2026-09-01T09:11+0300
статья
рынок
сша
владимир путин
мосбиржа
роснефть
аэрофлот
нарендра моди
ормузский пролив
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872857690.jpg?1788243106
Геополитический оптимизм и сильная корпоративная отчетность вызвали ралли на российском рынке в последний день лета: индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,02%, до 2178,87 пункта. Покупки начались с первых минут торгов на фоне отчетностей "Роснефти" и "Аэрофлота", которые были опубликованы ещё в пятницу и оказались лучше ожиданий, а после обеда индекс получил второе дыхание: инвесторы отыгрывали геополитический позитив. Индекс РТС прибавил 2,10%, до 794,63 пункта. Долговой рынок отреагировал сдержаннее: индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,26%, до 113,84 пункта.Рубль укрепился, несмотря на завершение налогового периода: доллар США просел на 1,10%, до 85,80; юань — на 0,97%, до 12,77. Котировки нефти марки Brent внутри дня пробивали 91 доллар за баррель на фоне обострения между США и Ираном, но к вечеру отступили от максимумов и закрепились в районе 89,3 доллара: поставки через Ормузский пролив продолжаются, и премия за риск в цене остаётся умеренной.Считаем, что одним из главных поводов для роста российского рынка акций в понедельник всё же выступила геополитика. Определенный позитив принёс саммит ШОС в Бишкеке: президент России Владимир Путин заявил премьеру Индии Нарендре Моди о движении по пути завершения украинского конфликта. С нашей точки зрения, сейчас практически любое снижение геополитической премии за риск сокращает дисконт в российских активах, и рынок, перепроданный с начала года (индекс Мосбиржи всё ещё на 21% ниже январских уровней), откупает такие новости.Также позитивно могло повлиять продление правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль цен на независимых АЗС, поставки с белорусских НПЗ идут на максимуме. Стабилизация внутреннего топливного рынка необходима для того, чтобы инфляционный шок не закрепился, сведя к минимуму шансы на сентябрьское снижение ключевой ставки.Сдерживающим рост фактором стали новости от Банка России, который опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил, что проинфляционный сценарий более вероятен, чем дезинфляционный. Судя по всему, быстрого смягчения политики ждать не стоит, такая макрообстановка поддерживает доходности облигаций и рубль, но ограничивает ралли в акциях заемщиков — девелоперов и ритейлеров.Котировки акций "Промомеда" вчера выросли на 4,5% на отчетности: компания сохранила высокие темпы роста бизнеса, при этом удерживая маржинальность на уровне 34%. Компания удерживает долг ниже заявленного порогового уровня в 2,5х "Чистый долг"/EBITDA, а капитальные затраты находятся в рамках ожидаемых значений. Наша цель по акциям — 658,2 рубля.
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Саид Керимханов
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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рынок, сша, владимир путин, мосбиржа, роснефть, аэрофлот, нарендра моди, ормузский пролив, иран, алексей заботкин, торги, мнения аналитиков
Статья, Рынок, США, Владимир Путин, Мосбиржа, Роснефть, Аэрофлот, Нарендра Моди, Ормузский пролив, ИРАН, Алексей Заботкин, Торги, Мнения аналитиков
09:11 01.09.2026
 
Геополитика принесла позитив на рынок

Рынок акций РФ отыгрывает геополитический позитив, рубль укрепляется

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Саид Керимханов аналитик Цифра брокер
Саид Керимханов
аналитик «Цифра брокер»
Все материалы
Геополитический оптимизм и сильная корпоративная отчетность вызвали ралли на российском рынке в последний день лета: индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,02%, до 2178,87 пункта. Покупки начались с первых минут торгов на фоне отчетностей "Роснефти" и "Аэрофлота", которые были опубликованы ещё в пятницу и оказались лучше ожиданий, а после обеда индекс получил второе дыхание: инвесторы отыгрывали геополитический позитив. Индекс РТС прибавил 2,10%, до 794,63 пункта. Долговой рынок отреагировал сдержаннее: индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,26%, до 113,84 пункта.
Рубль укрепился, несмотря на завершение налогового периода: доллар США просел на 1,10%, до 85,80; юань — на 0,97%, до 12,77. Котировки нефти марки Brent внутри дня пробивали 91 доллар за баррель на фоне обострения между США и Ираном, но к вечеру отступили от максимумов и закрепились в районе 89,3 доллара: поставки через Ормузский пролив продолжаются, и премия за риск в цене остаётся умеренной.
Считаем, что одним из главных поводов для роста российского рынка акций в понедельник всё же выступила геополитика. Определенный позитив принёс саммит ШОС в Бишкеке: президент России Владимир Путин заявил премьеру Индии Нарендре Моди о движении по пути завершения украинского конфликта. С нашей точки зрения, сейчас практически любое снижение геополитической премии за риск сокращает дисконт в российских активах, и рынок, перепроданный с начала года (индекс Мосбиржи всё ещё на 21% ниже январских уровней), откупает такие новости.
Также позитивно могло повлиять продление правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль цен на независимых АЗС, поставки с белорусских НПЗ идут на максимуме. Стабилизация внутреннего топливного рынка необходима для того, чтобы инфляционный шок не закрепился, сведя к минимуму шансы на сентябрьское снижение ключевой ставки.
Сдерживающим рост фактором стали новости от Банка России, который опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил, что проинфляционный сценарий более вероятен, чем дезинфляционный. Судя по всему, быстрого смягчения политики ждать не стоит, такая макрообстановка поддерживает доходности облигаций и рубль, но ограничивает ралли в акциях заемщиков — девелоперов и ритейлеров.
Котировки акций "Промомеда" вчера выросли на 4,5% на отчетности: компания сохранила высокие темпы роста бизнеса, при этом удерживая маржинальность на уровне 34%. Компания удерживает долг ниже заявленного порогового уровня в 2,5х "Чистый долг"/EBITDA, а капитальные затраты находятся в рамках ожидаемых значений. Наша цель по акциям — 658,2 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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