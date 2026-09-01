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В Англии за пять лет закрыли около 6,5 тысячи промышленных предприятий - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Англии за пять лет закрыли около 6,5 тысячи промышленных предприятий
В Англии за пять лет закрыли около 6,5 тысячи промышленных предприятий - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Англии за пять лет закрыли около 6,5 тысячи промышленных предприятий
Около 6,5 тысячи промышленных предприятий Англии были закрыты за последние пять лет из-за перевода производства на аутсорсинг, сообщила газета Times со ссылкой... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:46+0300
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промышленность
англия
великобритания
лондон
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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Около 6,5 тысячи промышленных предприятий Англии были закрыты за последние пять лет из-за перевода производства на аутсорсинг, сообщила газета Times со ссылкой на исследование компании Isembard. "Промышленные центры регионов Севера Англии и Мидлендса больше всего пострадали от переноса производства компаниями на аутсорсинг", - пишет газета. Как говорится в статье, число компаний, выпускающих промышленную продукцию, сократилось на 6,5 тысячи - с почти 118 тысяч в 2020 году до 111 тысяч в 2025 году. Наихудшие показатели были зафиксированы на северо-востоке Англии, где количество промышленных предприятий сократилось на 10,3%. Также значительный спад наблюдался в Ист-Мидлендсе (8,4%) и на северо-западе (7,7%), говорится в публикации. Как отмечает издание, снижение количества таких предприятий наблюдался и в крупных промышленных центрах Англии. Так, в Лестере их число упало на 22,8% - с 1295 до 1000. В Бирмингеме было зафиксировано сокращение с 2155 до 1960 предприятий. Наиболее устойчивым к такой динамике оказался Лондон, где за пять лет было закрыто всего 20 предприятий, или 0,1%, сообщает газета. В августе национального статистического бюро Великобритании сообщало, что объем промышленного производства в Великобритании в июне снизился на 0,2% по отношению к маю. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности в июне снизился на 0,5% в месячном выражении, в годовом - поднялся на 0,5%.
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промышленность, англия, великобритания, лондон
Промышленность, Англия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН
14:46 01.09.2026
 
В Англии за пять лет закрыли около 6,5 тысячи промышленных предприятий

Times: около 6,5 тысячи промышленных предприятий Англии закрылись за пять лет

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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Около 6,5 тысячи промышленных предприятий Англии были закрыты за последние пять лет из-за перевода производства на аутсорсинг, сообщила газета Times со ссылкой на исследование компании Isembard.
"Промышленные центры регионов Севера Англии и Мидлендса больше всего пострадали от переноса производства компаниями на аутсорсинг", - пишет газета.
Как говорится в статье, число компаний, выпускающих промышленную продукцию, сократилось на 6,5 тысячи - с почти 118 тысяч в 2020 году до 111 тысяч в 2025 году.
Наихудшие показатели были зафиксированы на северо-востоке Англии, где количество промышленных предприятий сократилось на 10,3%. Также значительный спад наблюдался в Ист-Мидлендсе (8,4%) и на северо-западе (7,7%), говорится в публикации.
Как отмечает издание, снижение количества таких предприятий наблюдался и в крупных промышленных центрах Англии. Так, в Лестере их число упало на 22,8% - с 1295 до 1000. В Бирмингеме было зафиксировано сокращение с 2155 до 1960 предприятий.
Наиболее устойчивым к такой динамике оказался Лондон, где за пять лет было закрыто всего 20 предприятий, или 0,1%, сообщает газета.
В августе национального статистического бюро Великобритании сообщало, что объем промышленного производства в Великобритании в июне снизился на 0,2% по отношению к маю. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности в июне снизился на 0,5% в месячном выражении, в годовом - поднялся на 0,5%.
 
ПромышленностьАнглияВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОН
 
 
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