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Аудитория стриминговых трансляций на Rutube во II квартале выросла на 84%

Аудитория стриминговых трансляций на Rutube во II квартале выросла на 84% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Аудитория стриминговых трансляций на Rutube во II квартале выросла на 84%

Аудитория стриминговых трансляций на Rutube во втором квартале текущего года выросла на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, средняя... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:15+0300

2026-09-01T04:15+0300

2026-09-01T04:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Аудитория стриминговых трансляций на Rutube во втором квартале текущего года выросла на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, средняя продолжительность составила 110 минут, сообщил журналистам в рамках ВЭФ глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. "Во втором квартале 2026 года среднее число одновременных зрителей стримов на Rutube увеличилось на 84% год к году. В стриминговом сегменте сохраняется высокий интерес к длительному просмотру: средняя продолжительность одной трансляции составила 110 минут", - рассказал он. Косинский отметил, что больше всего времени зрители провели за спортивными стримами. Следом идут видеоигры и развлекательные трансляции. Он также рассказал о динамике просмотров прямых трансляций. Так, средняя одновременная аудитория трансляций на платформе в отчетном квартале выросла почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по итогам первого полугодия показатель увеличился на 28%, а среднее число зрителей в день - на 7%. По его словам, заметная динамика особенно наблюдается в вечерние часы. В период с 20.00 до 21.00 средняя одновременная аудитория трансляций увеличилась более чем в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, бизнес, владивосток, rutube, вэф