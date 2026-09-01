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В Австралии прогнозируют снижение производства пшеницы - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Австралии прогнозируют снижение производства пшеницы
В Австралии прогнозируют снижение производства пшеницы - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Австралии прогнозируют снижение производства пшеницы
Производство пшеницы у большинства крупных мировых экспортеров, включая Австралию, в 2026-2027 сельскохозяйственном году снизится, что может привести к росту... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T03:45+0300
2026-09-01T03:45+0300
сельское хозяйство
промышленность
австралия
эль-ниньо
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ТОКИО, 1 сен - ПРАЙМ. Производство пшеницы у большинства крупных мировых экспортеров, включая Австралию, в 2026-2027 сельскохозяйственном году снизится, что может привести к росту мировых цен, следует из нового прогноза бюро экономики и наук в области сельского хозяйства и природных ресурсов страны (ABARES). "Производство пшеницы снизится у большинства крупных экспортеров, что может привести к росту цен", - говорится в докладе. В частности, в Австралии производство пшеницы в 2026-2027 сельскохозяйственном году, согласно прогнозу, сократится на 17% - до 29,9 миллиона тонн. Производство ячменя снизится на 3%, до 16,4 миллиона тонн. Производство сорго - зерновой культуры, широко используемой в том числе для производства кормов для животных, - может сократиться на 26%, до чуть более 1,9 миллиона тонн. ABARES также прогнозирует сокращение мирового предложения фуражного зерна, доступного для экспорта. К фуражным зерновым относятся, в частности, ячмень, кукуруза и сорго. Одной из причин ухудшения глобальных перспектив стали неблагоприятные погодные условия. "Ожидается небольшое снижение мировых показателей производства из-за засушливых условий и чрезмерной жары, наблюдавшихся в некоторых крупных регионах производства зерновых и масличных культур", - отмечается в прогнозе. Дополнительным погодным риском для Австралии остается Эль-Ниньо. По оценке бюро, он может привести к сокращению весенних осадков в отдельных районах страны, при этом степень его возможного воздействия на урожай пока остается весьма неопределенной. ABARES является исследовательским подразделением министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии и готовит официальные прогнозы по сельскохозяйственному производству, рынкам и экспорту.
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сельское хозяйство, промышленность, австралия, эль-ниньо
Сельское хозяйство, Промышленность, АВСТРАЛИЯ, Эль-Ниньо
03:45 01.09.2026
 
В Австралии прогнозируют снижение производства пшеницы

ABARES: производство пшеницы у крупных экспортеров в 2026-2027 годах снизится

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ТОКИО, 1 сен - ПРАЙМ. Производство пшеницы у большинства крупных мировых экспортеров, включая Австралию, в 2026-2027 сельскохозяйственном году снизится, что может привести к росту мировых цен, следует из нового прогноза бюро экономики и наук в области сельского хозяйства и природных ресурсов страны (ABARES).
"Производство пшеницы снизится у большинства крупных экспортеров, что может привести к росту цен", - говорится в докладе.
В частности, в Австралии производство пшеницы в 2026-2027 сельскохозяйственном году, согласно прогнозу, сократится на 17% - до 29,9 миллиона тонн. Производство ячменя снизится на 3%, до 16,4 миллиона тонн.
Производство сорго - зерновой культуры, широко используемой в том числе для производства кормов для животных, - может сократиться на 26%, до чуть более 1,9 миллиона тонн.
ABARES также прогнозирует сокращение мирового предложения фуражного зерна, доступного для экспорта. К фуражным зерновым относятся, в частности, ячмень, кукуруза и сорго.
Одной из причин ухудшения глобальных перспектив стали неблагоприятные погодные условия.
"Ожидается небольшое снижение мировых показателей производства из-за засушливых условий и чрезмерной жары, наблюдавшихся в некоторых крупных регионах производства зерновых и масличных культур", - отмечается в прогнозе.
Дополнительным погодным риском для Австралии остается Эль-Ниньо. По оценке бюро, он может привести к сокращению весенних осадков в отдельных районах страны, при этом степень его возможного воздействия на урожай пока остается весьма неопределенной.
ABARES является исследовательским подразделением министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии и готовит официальные прогнозы по сельскохозяйственному производству, рынкам и экспорту.
 
Сельское хозяйствоПромышленностьАВСТРАЛИЯЭль-Ниньо
 
 
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