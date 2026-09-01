https://1prime.ru/20260901/bank-872862128.html

Банк России обновил фото с логотипом цифрового рубля

Банк России обновил фото с логотипом цифрового рубля - 01.09.2026, ПРАЙМ

Банк России обновил фото с логотипом цифрового рубля

Банк России обновил фото в своих официальных каналах в мессенджерах "Maкс" и Telegram, а также на странице VK, теперь там кораллово-алый логотип цифрового... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:07+0300

2026-09-01T10:07+0300

2026-09-01T10:07+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России обновил фото в своих официальных каналах в мессенджерах "Maкс" и Telegram, а также на странице VK, теперь там кораллово-алый логотип цифрового рубля. Логотип цифрового рубля регулятор представил накануне. Он выполнен в виде окружности фирменного кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля. Знак рубля размещен в окружности со смещением влево относительно ее центра. Кораллово-алый оттенок – важнейший цвет в коммуникации цифрового рубля Банка России, указывает регулятор. Этот цвет используется как основной цвет фона для логотипа, а также как основной цвет фона для различных информационных и промоматериалов, сувенирной продукции и так далее. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков – на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для граждан будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия