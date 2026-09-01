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Российские банки начали открывать кошельки с цифровыми рублями

Российские банки начали открывать кошельки с цифровыми рублями - 01.09.2026, ПРАЙМ

Российские банки начали открывать кошельки с цифровыми рублями

Российские банки стали открывать доступ к оформлению кошельков с цифровыми рублями, однако пока это могут сделать только владельцы Android, в приложениях на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:42+0300

2026-09-01T01:42+0300

2026-09-01T01:42+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские банки стали открывать доступ к оформлению кошельков с цифровыми рублями, однако пока это могут сделать только владельцы Android, в приложениях на iPhone такой опции нет, выяснило РИА Новости. Ранее во вторник у россиян стала появляться кнопка для открытия кошельков с цифровыми рублями в приложении Сбербанка. Однако пока такая кнопка есть только у владельцев Android. Владельцы iPhone при этом пока у себя ее не видят. "Функционал открытия цифрового кошелька для пользователей iOS появится немного позднее. Точные сроки пока неизвестны", - рассказали в службе поддержки Сбербанка. Там также пояснили, что оплата цифровыми рублями доступна только через банковское приложение, веб-версия банка не позволяет открыть счет в цифровых рублях. ВТБ также сообщал о начале широкого использования цифрового рубля. При этом клиентам-физическим лицам функционал цифрового рубля станет поэтапно доступен в приложении "ВТБ Онлайн" версии 20.16 и выше для Android. РИА Новости направило запросы в Банк России и крупные банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, ПСБ, МКБ, "Дом.РФ". Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков – на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки