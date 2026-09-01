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Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне 6,4%
Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне 6,4% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне 6,4%
Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне пересмотренного июньского показателя в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:23+0300
2026-09-01T12:23+0300
2026-09-01T12:31+0300
евростат
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне пересмотренного июньского показателя в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на первоначальном уровне июня в 6,3%.
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евростат
Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне 6,4%
Евростат: безработица в еврозоне в июле осталась на уровне 6,4%
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне пересмотренного июньского показателя в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на первоначальном уровне июня в 6,3%.