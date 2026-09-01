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Глава нацбиржи Индии призвал вкладываться российских инвесторов
Глава нацбиржи Индии призвал вкладываться российских инвесторов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Глава нацбиржи Индии призвал вкладываться российских инвесторов
Глава национальной фондовой биржи Индии Ашиш Кумар Чаухан призвал российских инвесторов вкладываться в быстрорастущую индийскую экономику. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:03+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Глава национальной фондовой биржи Индии Ашиш Кумар Чаухан призвал российских инвесторов вкладываться в быстрорастущую индийскую экономику. "Перед вами открывается прекрасная возможность принять участие в экономическом росте Индии, которая уже растет темпами 7,5-8% в год, и, вероятно, эти темпы будут еще выше", - заявил он, выступая на сессии Восточного экономического форума. По его словам, сегодня в индийские фондовые рынки инвестируют уже 130 миллионов человек, активное участие в этом принимают граждане страны. Чаухан отметил, что все больше граждан становятся финансово грамотными и направляют сбережения на рынок капитала через национальную фондовую биржу. Глава национальной фондовой биржи Индии напомнил, что для российских инвесторов открыта дополнительная возможность - через специальную экономическую зону Gift City, которая предоставляет налоговые льготы и позволяет инвестировать в индийские акции и облигации, в том числе в российских рублях. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, россия, индия, владивосток, вэф
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владивосток, ВЭФ
Глава нацбиржи Индии призвал вкладываться российских инвесторов
Глава нацбиржи Индии Чаухан призвал вкладываться российских инвесторов в экономику
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Глава национальной фондовой биржи Индии Ашиш Кумар Чаухан призвал российских инвесторов вкладываться в быстрорастущую индийскую экономику.
"Перед вами открывается прекрасная возможность принять участие в экономическом росте Индии
, которая уже растет темпами 7,5-8% в год, и, вероятно, эти темпы будут еще выше", - заявил он, выступая на сессии Восточного экономического форума.
По его словам, сегодня в индийские фондовые рынки инвестируют уже 130 миллионов человек, активное участие в этом принимают граждане страны. Чаухан отметил, что все больше граждан становятся финансово грамотными и направляют сбережения на рынок капитала через национальную фондовую биржу.
Глава национальной фондовой биржи Индии напомнил, что для российских инвесторов открыта дополнительная возможность - через специальную экономическую зону Gift City, которая предоставляет налоговые льготы и позволяет инвестировать в индийские акции и облигации, в том числе в российских рублях.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
.