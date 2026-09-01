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Бизнес Сеуты потерял 25-30 миллионов евро из-за миграционного кризиса

Бизнес Сеуты потерял 25-30 миллионов евро из-за миграционного кризиса - 01.09.2026, ПРАЙМ

Бизнес Сеуты потерял 25-30 миллионов евро из-за миграционного кризиса

Бизнес испанской Сеуты потерял около 25-30 миллионов евро за август в результате миграционного кризиса, заявил генеральный секретарь местного отделения... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:23+0300

2026-09-01T12:23+0300

2026-09-01T12:32+0300

бизнес

мировая экономика

марокко

северная африка

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мвд

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МАДРИД, 1 сен - ПРАЙМ. Бизнес испанской Сеуты потерял около 25-30 миллионов евро за август в результате миграционного кризиса, заявил генеральный секретарь местного отделения Конфедерации предпринимателей Хуан Мануэль Паррадо. "Мы сделали оценку прямого экономического воздействия на наиболее пострадавшие предприятия за август в случае, если чрезвычайная ситуация продлится до 31 числа. Получилось примерно от 25 до 30 миллионов евро прямых потерь бизнеса, не считая косвенных, которые значительно больше и последствия которых будут ощущаться еще несколько месяцев", - заявил Паррадо в интервью газете 20 Minutos. По его словам, окончательно оценить ущерб можно будет только после завершения кризиса, поскольку пока неизвестно, сколько еще продлится нынешняя ситуация. Паррадо отметил, что 99% бизнеса в Сеуте составляют самозанятые, малые и микропредприятия, у которых практически нет финансовой подушки. Потеря значительной части августовской выручки может создать для них серьезные трудности с текущими выплатами. В связи с этим организация предпринимателей запросила отсрочки по налоговым и социальным платежам и прямую помощь компаниям. Паррадо подчеркнул, что речь пока идет о "мерах выживания, а не восстановления экономики". Он отметил, что полноценный план восстановления бизнеса, включая меры по возвращению инвестиционной привлекательности и улучшению имиджа Сеуты, потребуется уже после нормализации ситуации. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД королевства сообщало, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в понедельник, что в городе осталось около 5 тысяч нелегалов.

марокко

северная африка

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бизнес, мировая экономика, марокко, северная африка, испания, мвд