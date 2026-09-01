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В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией

В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией

Южнокорейский бизнес видит перспективы развития сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий и локализации производства, заявил президент... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:43+0300

2026-09-01T14:43+0300

2026-09-01T16:28+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский бизнес видит перспективы развития сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий и локализации производства, заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо. "Хотим соединить корейские технологии с российским производством, нашим странам была бы полезна локализация производства. России тоже нужно импортозамещение. Корея готова дать технологии, а от России нам интересны производственная база и российский рынок", - сообщил Пак Чжон Хо "Росбалту". По его словам, ранее в Россию поставлялись технологии южнокорейских компаний Samsung и Hyundai, а сейчас представители бизнеса хотели бы развивать взаимодействие в сфере новых технологических решений, включая искусственный интеллект. Пак Чжон Хо также отметил, что в настоящий момент переговоры между компаниями двух стран преимущественно касаются продовольствия и организации производства продуктов питания на территории России. По его мнению, деловой диалог постепенно активизируется, а Восточный экономический форум создает дополнительные возможности для этого. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, россия, бизнес, корея, владивосток, samsung, hyundai, вэф