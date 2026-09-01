Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/biznes-872879644.html
В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией
В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией
Южнокорейский бизнес видит перспективы развития сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий и локализации производства, заявил президент... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:43+0300
2026-09-01T16:28+0300
технологии
россия
бизнес
корея
владивосток
samsung
hyundai
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872879644.jpg?1788269335
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский бизнес видит перспективы развития сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий и локализации производства, заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо. "Хотим соединить корейские технологии с российским производством, нашим странам была бы полезна локализация производства. России тоже нужно импортозамещение. Корея готова дать технологии, а от России нам интересны производственная база и российский рынок", - сообщил Пак Чжон Хо "Росбалту". По его словам, ранее в Россию поставлялись технологии южнокорейских компаний Samsung и Hyundai, а сейчас представители бизнеса хотели бы развивать взаимодействие в сфере новых технологических решений, включая искусственный интеллект. Пак Чжон Хо также отметил, что в настоящий момент переговоры между компаниями двух стран преимущественно касаются продовольствия и организации производства продуктов питания на территории России. По его мнению, деловой диалог постепенно активизируется, а Восточный экономический форум создает дополнительные возможности для этого. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
корея
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, бизнес, корея, владивосток, samsung, hyundai, вэф
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, КОРЕЯ, Владивосток, Samsung, Hyundai, ВЭФ
14:43 01.09.2026 (обновлено: 16:28 01.09.2026)
 
В Южной Корее заявили о желании сотрудничать с Россией

Пак Чжон хо: южнокорейский бизнес видит перспективы развития сотрудничества с Россией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский бизнес видит перспективы развития сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий и локализации производства, заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.
"Хотим соединить корейские технологии с российским производством, нашим странам была бы полезна локализация производства. России тоже нужно импортозамещение. Корея готова дать технологии, а от России нам интересны производственная база и российский рынок", - сообщил Пак Чжон Хо "Росбалту".
По его словам, ранее в Россию поставлялись технологии южнокорейских компаний Samsung и Hyundai, а сейчас представители бизнеса хотели бы развивать взаимодействие в сфере новых технологических решений, включая искусственный интеллект.
Пак Чжон Хо также отметил, что в настоящий момент переговоры между компаниями двух стран преимущественно касаются продовольствия и организации производства продуктов питания на территории России. По его мнению, деловой диалог постепенно активизируется, а Восточный экономический форум создает дополнительные возможности для этого.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесКОРЕЯВладивостокSamsungHyundaiВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала