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Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ

Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ

Присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP) не сможет компенсировать потери страны, понесенные в результате выхода из Европейского... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:43+0300

2026-09-01T11:43+0300

2026-09-01T11:43+0300

мировая экономика

великобритания

канада

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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP) не сможет компенсировать потери страны, понесенные в результате выхода из Европейского союза, сообщила газета Independent. Полноправное членство Великобритании в CPTPP началось во вторник после того, как Канада последней из государств-членов ратифицировала присоединение страны к интеграционной группировке в июле. "Экономический рост от вступления в CPTPP, который, по мнению сторонников Brexit, должен был компенсировать потери в торговле с ЕС, не сможет даже приблизиться к закрытию торгового дефицита, возникшего в результате выхода из Евросоюза и его единого рынка", - пишет газета. Как отмечает издание, торговые потери Великобритании на фоне выхода из Евросоюза составили почти 16 миллиардов долларов в год, в то время как выгода от участия страны в CPTPP принесет около 2,7 миллиарда долларов. Глава европейского движения Великобритании, выступающего за возвращение страны в ЕС, Майк Голсуорси заявил, что Великобритания остается в стороне от потенциальных выгод, которые бы она могла получить, оставаясь членом объединения. "ЕС подписал соглашение с Меркосур и заключил с Индией сделку на более выгодных условиях, чем наша. Так что да, приятно, что наши бизнесмены смогут дольше оставаться в Канаде. Но взгляните на очевидную геополитическую картину: Канада и ЕС быстро сближаются без нас", - приводит слова Голсуорси газета. CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве) - это соглашение, заключенное 11 странами-членами ТТП после выхода США. Оно было принято в декабре 2018 года. Общая численность населения составляет 580 миллионов человек, ВВП - 15% от мирового, около 14,7 триллиона долларов.

великобритания

канада

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мировая экономика, великобритания, канада, индия, ес, independent