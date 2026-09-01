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Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ
Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ
Присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP) не сможет компенсировать потери страны, понесенные в результате выхода из Европейского... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:43+0300
2026-09-01T11:43+0300
мировая экономика
великобритания
канада
индия
ес
independent
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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP) не сможет компенсировать потери страны, понесенные в результате выхода из Европейского союза, сообщила газета Independent. Полноправное членство Великобритании в CPTPP началось во вторник после того, как Канада последней из государств-членов ратифицировала присоединение страны к интеграционной группировке в июле. "Экономический рост от вступления в CPTPP, который, по мнению сторонников Brexit, должен был компенсировать потери в торговле с ЕС, не сможет даже приблизиться к закрытию торгового дефицита, возникшего в результате выхода из Евросоюза и его единого рынка", - пишет газета. Как отмечает издание, торговые потери Великобритании на фоне выхода из Евросоюза составили почти 16 миллиардов долларов в год, в то время как выгода от участия страны в CPTPP принесет около 2,7 миллиарда долларов. Глава европейского движения Великобритании, выступающего за возвращение страны в ЕС, Майк Голсуорси заявил, что Великобритания остается в стороне от потенциальных выгод, которые бы она могла получить, оставаясь членом объединения. "ЕС подписал соглашение с Меркосур и заключил с Индией сделку на более выгодных условиях, чем наша. Так что да, приятно, что наши бизнесмены смогут дольше оставаться в Канаде. Но взгляните на очевидную геополитическую картину: Канада и ЕС быстро сближаются без нас", - приводит слова Голсуорси газета. CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве) - это соглашение, заключенное 11 странами-членами ТТП после выхода США. Оно было принято в декабре 2018 года. Общая численность населения составляет 580 миллионов человек, ВВП - 15% от мирового, около 14,7 триллиона долларов.
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мировая экономика, великобритания, канада, индия, ес, independent
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, ИНДИЯ, ЕС, Independent
11:43 01.09.2026
 
Британия не сможет компенсировать потери от Brexit, пишут СМИ

Independent: вступление Британии в CPTPP не поможет компенсировать потери от Brexit

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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP) не сможет компенсировать потери страны, понесенные в результате выхода из Европейского союза, сообщила газета Independent.
Полноправное членство Великобритании в CPTPP началось во вторник после того, как Канада последней из государств-членов ратифицировала присоединение страны к интеграционной группировке в июле.
"Экономический рост от вступления в CPTPP, который, по мнению сторонников Brexit, должен был компенсировать потери в торговле с ЕС, не сможет даже приблизиться к закрытию торгового дефицита, возникшего в результате выхода из Евросоюза и его единого рынка", - пишет газета.
Как отмечает издание, торговые потери Великобритании на фоне выхода из Евросоюза составили почти 16 миллиардов долларов в год, в то время как выгода от участия страны в CPTPP принесет около 2,7 миллиарда долларов.
Глава европейского движения Великобритании, выступающего за возвращение страны в ЕС, Майк Голсуорси заявил, что Великобритания остается в стороне от потенциальных выгод, которые бы она могла получить, оставаясь членом объединения. "ЕС подписал соглашение с Меркосур и заключил с Индией сделку на более выгодных условиях, чем наша. Так что да, приятно, что наши бизнесмены смогут дольше оставаться в Канаде. Но взгляните на очевидную геополитическую картину: Канада и ЕС быстро сближаются без нас", - приводит слова Голсуорси газета.
CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве) - это соглашение, заключенное 11 странами-членами ТТП после выхода США. Оно было принято в декабре 2018 года. Общая численность населения составляет 580 миллионов человек, ВВП - 15% от мирового, около 14,7 триллиона долларов.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКАНАДАИНДИЯЕСIndependent
 
 
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