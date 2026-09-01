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"Станет катастрофой": министр Франции предупредил о проблемах с бюджетом

"Станет катастрофой": министр Франции предупредил о проблемах с бюджетом - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Станет катастрофой": министр Франции предупредил о проблемах с бюджетом

Отсутствие принятого в срок бюджета на 2027 год обойдется Франции как минимум в 15 миллиардов евро, заявил во вторник министр государственных счетов Давид... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:01+0300

2026-09-01T15:01+0300

2026-09-01T15:01+0300

финансы

мировая экономика

франция

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ПАРИЖ, 1 сен – ПРАЙМ. Отсутствие принятого в срок бюджета на 2027 год обойдется Франции как минимум в 15 миллиардов евро, заявил во вторник министр государственных счетов Давид Амьель. Во Франции законопроект о бюджете на следующий год должен быть принят до конца текущего. В противном случае страна переходит на временное финансирование по правилам прошлого года. Ряд французских оппозиционных партий уже заявили, что не поддержат бюджет, который власти представят в сентябре. "Если бюджета не будет, то это станет катастрофой для страны… Это повлечет за собой огромные траты для государства. Генеральная инспекция по финансам в своем независимом отчете, опираясь на мнение также независимого Госсовета, оценивает их как минимум в 15 миллиардов евро", - сказал Амьель в интервью телеканалу TF1. По словам министра, это обусловлено тем, что в 2027 году во Франции пройдут президентские выборы, за которыми, вероятно, последуют парламентские. Таким образом, страна может остаться без бюджета на "большую часть 2027 года".

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финансы, мировая экономика, франция, бюджет