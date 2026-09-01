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Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей
Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей
Власти Чукотского автономного округа подпишут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о добыче рудного золота с компанией Nordgold на 70 миллиардов... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:34+0300
2026-09-01T10:08+0300
промышленность
россия
владивосток
nordgold
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотского автономного округа подпишут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о добыче рудного золота с компанией Nordgold на 70 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор региона Владислав Кузнецов. "Будем подписывать соглашение достаточно важное для нас с компанией Nordgold, достаточно большое соглашение - на 70 миллиардов (рублей - ред.). Более тысячи рабочих мест (планируется создать - ред.)", - сказал Кузнецов. Он отметил, что добыча рудного золота планируется на месторождении Ленотап. "Это проект больших запасов, это проект, который будет существовать десятилетия. Десятилетия будет приносить и налоги, и создавать рабочие места", - отметил губернатор. Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, россия, владивосток, nordgold, вэф
Промышленность, РОССИЯ, Владивосток, Nordgold, ВЭФ, ВЭФ-2026
09:34 01.09.2026 (обновлено: 10:08 01.09.2026)
 
Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей

Власти Чукотки подпишут на ВЭФ соглашение о добыче рудного золота на 70 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотского автономного округа подпишут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о добыче рудного золота с компанией Nordgold на 70 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор региона Владислав Кузнецов.
"Будем подписывать соглашение достаточно важное для нас с компанией Nordgold, достаточно большое соглашение - на 70 миллиардов (рублей - ред.). Более тысячи рабочих мест (планируется создать - ред.)", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что добыча рудного золота планируется на месторождении Ленотап.
"Это проект больших запасов, это проект, который будет существовать десятилетия. Десятилетия будет приносить и налоги, и создавать рабочие места", - отметил губернатор.
Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ПромышленностьРОССИЯВладивостокNordgoldВЭФ
 
 
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