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Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей

Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ

Чукотка подпишет на ВЭФ соглашение с Nordgold на 70 миллиардов рублей

Власти Чукотского автономного округа подпишут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о добыче рудного золота с компанией Nordgold на 70 миллиардов... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:34+0300

2026-09-01T09:34+0300

2026-09-01T10:08+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотского автономного округа подпишут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о добыче рудного золота с компанией Nordgold на 70 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор региона Владислав Кузнецов. "Будем подписывать соглашение достаточно важное для нас с компанией Nordgold, достаточно большое соглашение - на 70 миллиардов (рублей - ред.). Более тысячи рабочих мест (планируется создать - ред.)", - сказал Кузнецов. Он отметил, что добыча рудного золота планируется на месторождении Ленотап. "Это проект больших запасов, это проект, который будет существовать десятилетия. Десятилетия будет приносить и налоги, и создавать рабочие места", - отметил губернатор. Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, россия, владивосток, nordgold, вэф