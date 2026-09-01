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Дефицит госбюджета Молдавии вырастет до 1,3 миллиарда долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит госбюджета Молдавии вырастет до 1,3 миллиарда долларов
Дефицит госбюджета Молдавии вырастет до 1,3 миллиарда долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит госбюджета Молдавии вырастет до 1,3 миллиарда долларов
Правительство Молдавии планирует увеличить дефицит государственного бюджета на 2,17 миллиарда леев (около 127 миллиона долларов) до 23,07 миллиарда леев (1,3... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:55+0300
2026-09-01T11:55+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен – ПРАЙМ. Правительство Молдавии планирует увеличить дефицит государственного бюджета на 2,17 миллиарда леев (около 127 миллиона долларов) до 23,07 миллиарда леев (1,3 миллиарда долларов), следует из проекта корректировки бюджета на 2026 год, опубликованного на сайте кабмина. Корректировка бюджета проходит на фоне ухудшения макроэкономических показателей. Прогноз роста ВВП Молдавии на 2026 год снижен с 2,4% до 1,8%, а среднегодовая инфляция повышена с 4,3% до 7,3%. К концу года общий госдолг страны может увеличиться до 162,89 миллиарда леев (9,42 миллиарда долларов) и составить порядка 42% ВВП. Согласно документу, расходы госбюджета вырастут почти на 2,8 миллиарда леев (161,8 миллиона долларов), тогда как доходы увеличатся лишь на 600,5 миллиона леев (34,7 миллиона долларов). "В результате дефицит государственного бюджета увеличится на 2,17 миллиарда леев и достигнет 23,07 миллиарда леев, что соответствует 5,95% валового внутреннего продукта (ВВП)", - говорится в пояснительной записке к проекту. Наиболее заметно урежут финансирование ряда инфраструктурных проектов. Расходы на экстренное реагирование для железной дороги Молдавии сократят на 257,8 миллиона леев (15 миллиона долларов), строительство новой тюрьмы в Кишиневе - на 250 миллиона леев (14,6 миллиона долларов), программу развития лесного хозяйства — на 230,1 миллиона леев (13,5 миллиона долларов). Финансирование проекта энергетического соединения Молдавии и Румынии по линии Вулканешты — Кишинев уменьшат на 80,2 млн леев (4,7 млн долларов), а программы энергоэффективности — на 65,4 миллиона леев (3,8 миллиона долларов). Корректировка предусматривает и снижение некоторых ожидаемых доходов. В частности, прогноз поступлений от грантов уменьшен на 837 миллиона леев (49 миллиона долларов), в том числе из-за исключения запланированного транша Всемирного банка на 133,7 миллиона леев (7,8 миллиона долларов). Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.️
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мировая экономика, молдавия, кишинев, румыния, всемирный банк, снг
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, РУМЫНИЯ, Всемирный банк, СНГ
11:55 01.09.2026
 
Дефицит госбюджета Молдавии вырастет до 1,3 миллиарда долларов

Правительство Молдавии планирует увеличить дефицит госбюджета до $23,07 миллиарда

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 1 сен – ПРАЙМ. Правительство Молдавии планирует увеличить дефицит государственного бюджета на 2,17 миллиарда леев (около 127 миллиона долларов) до 23,07 миллиарда леев (1,3 миллиарда долларов), следует из проекта корректировки бюджета на 2026 год, опубликованного на сайте кабмина.
Корректировка бюджета проходит на фоне ухудшения макроэкономических показателей. Прогноз роста ВВП Молдавии на 2026 год снижен с 2,4% до 1,8%, а среднегодовая инфляция повышена с 4,3% до 7,3%. К концу года общий госдолг страны может увеличиться до 162,89 миллиарда леев (9,42 миллиарда долларов) и составить порядка 42% ВВП.
Согласно документу, расходы госбюджета вырастут почти на 2,8 миллиарда леев (161,8 миллиона долларов), тогда как доходы увеличатся лишь на 600,5 миллиона леев (34,7 миллиона долларов).
"В результате дефицит государственного бюджета увеличится на 2,17 миллиарда леев и достигнет 23,07 миллиарда леев, что соответствует 5,95% валового внутреннего продукта (ВВП)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Наиболее заметно урежут финансирование ряда инфраструктурных проектов. Расходы на экстренное реагирование для железной дороги Молдавии сократят на 257,8 миллиона леев (15 миллиона долларов), строительство новой тюрьмы в Кишиневе - на 250 миллиона леев (14,6 миллиона долларов), программу развития лесного хозяйства — на 230,1 миллиона леев (13,5 миллиона долларов). Финансирование проекта энергетического соединения Молдавии и Румынии по линии Вулканешты — Кишинев уменьшат на 80,2 млн леев (4,7 млн долларов), а программы энергоэффективности — на 65,4 миллиона леев (3,8 миллиона долларов).
Корректировка предусматривает и снижение некоторых ожидаемых доходов. В частности, прогноз поступлений от грантов уменьшен на 837 миллиона леев (49 миллиона долларов), в том числе из-за исключения запланированного транша Всемирного банка на 133,7 миллиона леев (7,8 миллиона долларов).
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.️
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯКишиневРУМЫНИЯВсемирный банкСНГ
 
 
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