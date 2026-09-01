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Дефицит консолидированных бюджетов регионов снизился почти в три раза - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит консолидированных бюджетов регионов снизился почти в три раза
Дефицит консолидированных бюджетов регионов снизился почти в три раза - 01.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит консолидированных бюджетов регионов снизился почти в три раза
Дефицит консолидированных бюджетов регионов России за первое полугодие 2026 года снизился почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T22:17+0300
2026-09-01T22:17+0300
финансы
россия
владивосток
счетная палата
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Дефицит консолидированных бюджетов регионов России за первое полугодие 2026 года снизился почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 134,2 миллиарда рублей, заявила аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ "Доходы консолидированных бюджетов регионов выросли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 8,3% и составили 12,4 триллиона рублей или 46,5% предусмотренных на год назначений. При этом расходы выросли на 5,8% и составили 12,6 триллиона рублей или 42,4% предусмотренных назначений", - сказала Трунова. "Таким образом, дефицит составляет 134,2 миллиарда рублей, тогда как в первом полугодии 2025 года дефицит составлял 397,8 миллиарда рублей", - сообщила она. Аудитор отметила, что с суммарным профицитом в объеме 485 миллиардов рублей исполнены бюджеты 24 регионов. "Но мы понимаем, что существенная доля в этой сумме – почти 64% - это профицит города Москвы", - добавила Трунова. С суммарным дефицитом в объеме 619,2 миллиарда рублей исполнены бюджеты 66 регионов. При этом в Счетной палате отметили, что в 35 из них расходы росли быстрее доходов. И только в шести регионах отмечается снижение доходов и расходов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, россия, владивосток, счетная палата, вэф
Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Счетная палата, ВЭФ
22:17 01.09.2026
 
Дефицит консолидированных бюджетов регионов снизился почти в три раза

Счетная палата: дефицит консолидированных бюджетов регионов снизился почти в три раза

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Дефицит консолидированных бюджетов регионов России за первое полугодие 2026 года снизился почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 134,2 миллиарда рублей, заявила аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ
"Доходы консолидированных бюджетов регионов выросли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 8,3% и составили 12,4 триллиона рублей или 46,5% предусмотренных на год назначений. При этом расходы выросли на 5,8% и составили 12,6 триллиона рублей или 42,4% предусмотренных назначений", - сказала Трунова.
"Таким образом, дефицит составляет 134,2 миллиарда рублей, тогда как в первом полугодии 2025 года дефицит составлял 397,8 миллиарда рублей", - сообщила она.
Аудитор отметила, что с суммарным профицитом в объеме 485 миллиардов рублей исполнены бюджеты 24 регионов. "Но мы понимаем, что существенная доля в этой сумме – почти 64% - это профицит города Москвы", - добавила Трунова.
С суммарным дефицитом в объеме 619,2 миллиарда рублей исполнены бюджеты 66 регионов. При этом в Счетной палате отметили, что в 35 из них расходы росли быстрее доходов. И только в шести регионах отмечается снижение доходов и расходов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыРОССИЯВладивостокСчетная палатаВЭФ
 
 
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