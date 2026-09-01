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На проекты в ДФО направили 26 миллиардов рублей

На проекты в ДФО направили 26 миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ

На проекты в ДФО направили 26 миллиардов рублей

Примерно 26 миллиардов рублей направлено на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года в рамках государственной программы "Комплексное... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:14+0300

2026-09-01T01:14+0300

2026-09-01T01:14+0300

россия

бизнес

дальний восток

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Примерно 26 миллиардов рублей направлено на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Всего в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года направлено примерно 26 миллиардов рублей", - сказал он в интервью газете "Известия". По его слова, это новые дома почти для шести тысяч семей, больше одной тысячи благоустроенных общественных пространств, а также свыше 300 обновленных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Патрушев добавил, что у обновления облика сельской местности есть два важных эффекта. По его словам, за счет реализованных проектов растет занятость, а следовательно - доходы населения. "Только на Дальнем Востоке за время реализации госпрограммы появилось 16 тысяч новых рабочих мест", - отметил он. Во-вторых, положительные изменения на сельских территориях, по его мнению, дают стимул развитию всего агропромышленного комплекса. "Ведь работники отрасли преимущественно проживают именно там. То есть имеют прямую связь с обеспечением продовольственной безопасности. Поэтому мероприятия обязательно будут продолжаться", - добавил он.

дальний восток

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россия, бизнес, дальний восток, дмитрий патрушев