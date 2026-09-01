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На проекты в ДФО направили 26 миллиардов рублей
На проекты в ДФО направили 26 миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
На проекты в ДФО направили 26 миллиардов рублей
Примерно 26 миллиардов рублей направлено на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года в рамках государственной программы "Комплексное... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:14+0300
2026-09-01T01:14+0300
2026-09-01T01:14+0300
россия
бизнес
дальний восток
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Примерно 26 миллиардов рублей направлено на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Всего в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года направлено примерно 26 миллиардов рублей", - сказал он в интервью газете "Известия".
По его слова, это новые дома почти для шести тысяч семей, больше одной тысячи благоустроенных общественных пространств, а также свыше 300 обновленных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Патрушев добавил, что у обновления облика сельской местности есть два важных эффекта. По его словам, за счет реализованных проектов растет занятость, а следовательно - доходы населения. "Только на Дальнем Востоке за время реализации госпрограммы появилось 16 тысяч новых рабочих мест", - отметил он.
Во-вторых, положительные изменения на сельских территориях, по его мнению, дают стимул развитию всего агропромышленного комплекса. "Ведь работники отрасли преимущественно проживают именно там. То есть имеют прямую связь с обеспечением продовольственной безопасности. Поэтому мероприятия обязательно будут продолжаться", - добавил он.
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россия, бизнес, дальний восток, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, Дмитрий Патрушев
На проекты в ДФО направили 26 миллиардов рублей
Патрушев: на проекты в ДФО с учетом 2026 года направлено 26 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Примерно 26 миллиардов рублей направлено на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Всего в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом 2026 года направлено примерно 26 миллиардов рублей", - сказал он в интервью газете "Известия".
По его слова, это новые дома почти для шести тысяч семей, больше одной тысячи благоустроенных общественных пространств, а также свыше 300 обновленных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Патрушев добавил, что у обновления облика сельской местности есть два важных эффекта. По его словам, за счет реализованных проектов растет занятость, а следовательно - доходы населения. "Только на Дальнем Востоке за время реализации госпрограммы появилось 16 тысяч новых рабочих мест", - отметил он.
Во-вторых, положительные изменения на сельских территориях, по его мнению, дают стимул развитию всего агропромышленного комплекса. "Ведь работники отрасли преимущественно проживают именно там. То есть имеют прямую связь с обеспечением продовольственной безопасности. Поэтому мероприятия обязательно будут продолжаться", - добавил он.