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Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года вырастет на 28%

Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года вырастет на 28% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года вырастет на 28%

Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года ожидается на уровне 45 миллионов тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, говорится в материалах... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T03:24+0300

2026-09-01T03:24+0300

2026-09-01T03:24+0300

промышленность

якутия

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года ожидается на уровне 45 миллионов тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, говорится в материалах компании "Эльга", с которыми на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ознакомилось РИА Новости. В материалах, в частности, сказано, что в 2025 году добыча угля на месторождении составила 35,1 миллиона тонн. Следовательно, показатель в годовом выражении может вырасти на 28%. Показатель при этом поступательно увеличивается. Так, по итогам 2024 года добыча на месторождении достигла 28 миллионов тонн угля, а в 2023 году - 21 миллиона. Эльгинское угольное месторождение компании "Эльга" - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля, с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн. Находится в Якутии. Компания "Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующегося угля, управляет добывающими, обогатительными и транспортными активами в Дальневосточном федеральном округе. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, якутия, владивосток, вэф