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Рыночная доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2%
Рыночная доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Рыночная доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2%
Рыночная доля электромобилей на российском авторынке по итогам августа впервые выросла до 2%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:30+0300
2026-09-01T09:30+0300
2026-09-01T09:30+0300
бизнес
россия
evolute
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рыночная доля электромобилей на российском авторынке по итогам августа впервые выросла до 2%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Ориентируясь на недельные данные за август, можно констатировать, что доля электромобилей на российском рынке впервые выросла до 2%", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом доля подключаемых гидридов (PHEV+EREV) в последний месяц лета осталась на уровне 5%, а если брать в расчет все виды гибридных авто, включая мягкие, то их суммарная доля превысила 11%, добавил аналитик.
Самой продаваемой маркой электромобилей в стране в августе стал российский бренд Evolute, на долю которого приходится более четверти продаж.
Среди машин, поставляемых в Россию параллельным импортом, наибольшей популярностью пользовался электрический кроссовер Changan Qiyuan Q05.
"Только за последние четыре недели продано более 500 экземпляров. Секрет успеха кроется в цене этой "доутильной" модели", - пояснил Целиков.
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бизнес, россия, evolute
Рыночная доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2%
"Автостат": доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2%
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рыночная доля электромобилей на российском авторынке по итогам августа впервые выросла до 2%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Ориентируясь на недельные данные за август, можно констатировать, что доля электромобилей на российском рынке впервые выросла до 2%", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом доля подключаемых гидридов (PHEV+EREV) в последний месяц лета осталась на уровне 5%, а если брать в расчет все виды гибридных авто, включая мягкие, то их суммарная доля превысила 11%, добавил аналитик.
Самой продаваемой маркой электромобилей в стране в августе стал российский бренд Evolute, на долю которого приходится более четверти продаж.
Среди машин, поставляемых в Россию параллельным импортом, наибольшей популярностью пользовался электрический кроссовер Changan Qiyuan Q05.
"Только за последние четыре недели продано более 500 экземпляров. Секрет успеха кроется в цене этой "доутильной" модели", - пояснил Целиков.