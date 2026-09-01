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Рыночная доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2%

Рыночная доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Рыночная доля электромобилей на российском авторынке впервые выросла до 2%

Рыночная доля электромобилей на российском авторынке по итогам августа впервые выросла до 2%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:30+0300

2026-09-01T09:30+0300

2026-09-01T09:30+0300

бизнес

россия

evolute

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рыночная доля электромобилей на российском авторынке по итогам августа впервые выросла до 2%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Ориентируясь на недельные данные за август, можно констатировать, что доля электромобилей на российском рынке впервые выросла до 2%", - написал он в своем Telegram-канале. При этом доля подключаемых гидридов (PHEV+EREV) в последний месяц лета осталась на уровне 5%, а если брать в расчет все виды гибридных авто, включая мягкие, то их суммарная доля превысила 11%, добавил аналитик. Самой продаваемой маркой электромобилей в стране в августе стал российский бренд Evolute, на долю которого приходится более четверти продаж. Среди машин, поставляемых в Россию параллельным импортом, наибольшей популярностью пользовался электрический кроссовер Changan Qiyuan Q05. "Только за последние четыре недели продано более 500 экземпляров. Секрет успеха кроется в цене этой "доутильной" модели", - пояснил Целиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, evolute